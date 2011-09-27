Яценюк: в'язниці так і залишилися радянськими

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК і народний депутат, член «Фронту Змін» Руслан КНЯЗЕВИЧ внесли в парламент законопроект щодо гуманізації законодавства про попереднє ув’язнення та забезпечення конституційних прав і свобод осіб, взятих під варту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, проектом (№9216) пропонується внести зміни до закону «Про попереднє ув`язнення».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що міліція та прокуратура знущаються над людьми, стосовно яких навіть іще немає судового вироку і щодо яких цей вирок, можливо, не буде обвинувальним. В цьому народні депутати пересвідчилися, відвідавши 13 вересня цього року Лук’янівське СІЗО.

«Тисячі людей в Україні місяцями і навіть роками живуть у нелюдських умовах, очікуючи на рішення суду. Вони не мають можливості побачитися із рідними, отримати нормальну медичну допомогу і навіть просто помитися в душі із гарячою водою. Це просто катування. Система, яка покликана виправляти людей, знищує їх – адже практично неможливо залишитися нормальною людиною після цих тортур. В незалежній Україні змінилося вже близько двадцяти урядів і три президенти. Проте пенітенціарна система залишилася радянською. Нарешті, це треба міняти», - заявив А.ЯЦЕНЮК, коментуючи необхідність ініційованих змін.

Законопроект передбачає, що особи, які перебувають у місцях попереднього ув`язнення, мають користуватися всіма правами людини та громадянина, передбаченими Конституцією України та ратифікованими Україною міжнародно-правовими актами. Так, режим у місцях попереднього ув`язнення має зводитися до мінімуму різниці між умовами перебування в них і проживання на свободі.

Законом пропонується подовжити тривалість щоденних прогулянок до трьох годин (в нинішньому законі «Про попереднє ув’язнення» – до 1 години), а також на прийняття душу (із гарячою водою) або відвідування бані не менше чотирьох разів на тиждень.

Автори проекту пропонують зняти обмеження на одержання передач та посилок (сьогодні дозволяються передачі двічі на місяць).

Законопроект полегшує умови відвідування взятих під варту осіб. Сьогодні дозвіл на побачення видає слідчий, орган дізнання або суд. Законопроектом пропонується закріпити, що побачення надаються адміністрацією місця попереднього ув`язнення, яке письмово повідомляє про це слідчого, орган дізнання або суду, в провадженні яких знаходиться справа. Пропонується надати взятим під варту особам до чотирьох побачень на тиждень з родичами або іншими особами (сьогодні - один раз на місяць), а також можливість відмовитись від запропонованого побачення та на власний розсуд визначати черговість зустрічей.

Законопроектом закріплюється право ув’язненого на отримання медичної допомоги й лікування, в тому числі платних медичних послуг за рахунок особистих грошових коштів чи коштів родичів.

Крім того, передбачається, що хворі на туберкульоз чи інші небезпечні інфекційні захворювання розміщуються окремо, ізольовано від інших осіб, які перебувають під вартою.

Пропонується заборонити передивлятися скарги, заяви, клопотання і листи заарештованих осіб.

Автори законопроекту вимагають також забезпечити заарештованим об’єктивне, повне і своєчасне інформування про найважливіші соціально-політичні події в Україні та за її межами.