«Донецькі» виживають татар із кримської влади?

17:27, 29 вересня 2011
Права людини
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Джемільов про міграцію кадрів

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ заявляє, що представництво татар в органах влади Автономної Республіки Крим за останній час значно скоротилося.

В інтерв`ю журналу Weekly.ua М.ДЖЕМІЛЬОВ повідомив: «Кримські татари становлять близько 13% населення автономії, але в структурах управління їх не більш як 4–5%. Найменше у міліції (близько 2,5%), прокуратурі (майже 3%), податковій інспекції. А у Службі безпеки, Митній службі, судовій системі цей відсоток дорівнює приблизно нулю. З приходом «донецьких» він знизиться ще більше».

При цьому М.ДЖЕМІЛЬОВ вважає, що зміна кадрів у виконавчій владі, яка триває в Автономній Республіці Крим, не має етнічної спрямованості. За його словами, у багатьох випадках кримських татар звільняли з посад не за національною ознакою, а швидше, тому, що ці посади потрібні були для «своїх», тобто людей, які приїхали з Донецької області. «Наприклад, Енвер ДЖЕМАЛЕТДІНОВ був заступником голови комітету із земельних ресурсів. По роботі до нього претензій не було. Однак Енверу прямо сказали, що він має поступитися цією посадою людині з Донецька. Те саме і із заступником міністра охорони здоров`я Таїром МУСАЄВИМ. Перш, ніж запропонувати йому підшукати іншу роботу, йому висловили купу компліментів щодо його високого професіоналізму. А необхідність звільнення пояснили просто: на його місце прийде людина «з команди». Журналісти підрахували, що зараз керівництво автономії більш ніж на 40% становлять вихідці з Донецька, переважно з Макіївки», - розповів М.ДЖЕМІЛЬОВ.

Нагадаємо, з березня 2010 року Раду міністрів Криму очолював виходець з Макіївки Василь Джарти. Він також керував Кримським відділенням Партії регіонів. В.Джарти помер 17 серпня 2011 року через хворобу. Нового керівника Радміну Криму поки не призначено.

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