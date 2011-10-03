У Мінську заборонили несанкціоновані пробіжки у парках

У неділю вранці міліція і КДБ припинили пробіжку людей у парку імені Горького. Про це пише Дзеркало тижня.

2 жовтня близько 9:00, коли учасники спортивного громадського об`єднання «Тверезість — це легко» зібралися робити ранкову зарядку, відбувся конфлікт між мінчанами і співробітниками міліції. До учасників пробіжки підійшли співробітники міліції, один з них був у формі, інший у цивільному. Пізніше підійшли ще двоє співробітників у формі. Вони сказали, що бігати не можна, інакше всі учасники будуть затримані за участь у несанкціонованому заході.

Один з бігунів попросив пояснити, що таке санкціонований, а що таке несанкціонований захід, але співробітники нічого не відповіли. І тільки повторили: «Якщо ви почнете якісь дії, будете затримані!». Люди відійшли подалі в парк і, незважаючи на попередження, провели пробіжку іншим маршрутом. Наступного разу вирішили збиратися в іншому парку.

Організатори пробіжки два тижні тому подавали заяву до Мінміськвиконкому на отримання реєстрації пробіжок «За здоровий спосіб життя», але отримали відмову.

Жителі Мінська об`єдналися в групу «Тверезість — це легко» і щонеділі проводять пробіжки. Всі бажаючі можуть прийти на пробіжку о 9:00 до центрального входу в парк ім. Горького. Оголошення про це висить у їхній групі «Переможи себе» у соцмережі «Вконтакте».

Тим часом, Олександр Лукашенко відпустив із в`язниці екс-кандидата у президенти Білорусі Дмитра Усса.

На саміті учасників програми ЄС «Східне партнерство» у Варшаві, що відбувся 29-30 вересня, звільнення всіх білоруських політв`язнів було висунуто в якості однієї з умов співпраці Брюсселя з Мінськом. Позиція ЄС щодо Білорусі була підкреслена у жорстких заявах у декларації, прийнятій за підсумками саміту. Зокрема, ЄС висловив «глибоку стурбованість погіршенням ситуації з правами людини і дотриманням законів у Білорусі» і закликав владу у Мінську негайно звільнити і реабілітувати всіх політичних ув`язнених.