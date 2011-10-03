6 жовтня о 13:00 у приміщенні інформаційної агенції «Українські новини» (м. Київ, вул. Еспланадна, 20; ст. метро Палац спорту) Центр інформації про права людини, ГО "Інститут правових досліджень та стратегій" та Харківська правозахисна група проводять круглий стіл на тему: "Надання медичної допомоги в СІЗО: що потрібно змінити?"

Учасники: експерт ГО "Інститут правових досліджень та стратегій" Айгуль Муканова, експерт Харківської правозахисної групи Людмила Коваль, координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій Діденко, представники Всеукраїнської мережі ЛЖВ Ірина Варшик та Володимир Бочаров–Туз. До участі також запрошено Уповноваженого ВР з прав людини, Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, представників Державної пенітенціарної служби, Міністерства охорони здоров’я України, Генеральної прокуратури та Адміністрації Президента України, депутатів Верховної Ради, а також жертв ненадання медичної допомоги в СІЗО та їх родичів.

Під час круглого столу будуть оприлюднені ексклюзивні фото- та відеоматеріали, аудіозаписи та інтерв’ю із затриманими, що перебувають в СІЗО і не отримують належної медичної допомоги. Експерти обговорять необхідні законодавчі зміни щодо вирішення проблеми неотримання належної медичної допомоги в’язнями в СІЗО.

Контактна особа: Андрій Діденко тел.:(093)985-25-74; svoboda.andrey@gmail.com