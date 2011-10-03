6 жовтня об 11:30 біля будинку Державної пенітенціарної служби України (м. Київ, вул. Мельникова, 81) відбудеться вулична акція-перформенс під гаслом:«Хворих в СІЗО мають лікувати!».

Під час театралізованого дійства громадські активісти продемонструють, що люди, які утримуються в СІЗО, позбавлені можливості отримати належну адекватну медичну допомогу, приречені на муки і страждання, а подекуди і смерть.

Контактна особа: Андрій Діденко тел.:(093)985-25-74; svoboda.andrey@gmail.com.