ПАРЄ потрібна спеціальна людина для питання політв'язнів

Колишній доповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН ініціює запровадження в рамках Моніторингового Комітету ПАРЄ інституту спеціального доповідача щодо політичних ув`язнених в Україні.

Таку думку Х.СЕВЕРІНСЕН висловила в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

"Я думаю, що для тих, хто сидить у в`язницях без медичної допомоги, було б добре, якби був призначений спеціальний доповідач щодо політичних ув’язнених. Я знаю, що Марілуїз БЕК з Юридичного комітету, яка є доповідачем з верховенства права, поїде і оцінить ситуацію з політичними ув’язненими в Україні. Це добре. Було б непогано, щоб потім Моніторинговий комітет зробив доповідь про всі системні проблеми. Знаєте, я пам`ятаю, як у 1999 році нам обіцяли в Україні, що ми зробимо те і те впродовж трьох місяців, але система так і залишилася незмінною", - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН.

На її думку, відмова депутатів ПАРЄ провести термінові дебати з українського питання стала результатом неінформованості багатьох з них про реальну ситуацію в Україні. "Так, справді, була більшість у залі, але не було необхідних двох третин голосів “за”. І це зокрема тому, що на засіданні Бюро знайшлося багато людей, які виступили проти. Багато людей недостатньо інформовані", - пояснила колишній доповідач ПАРЄ по Україні.