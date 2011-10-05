Депутати ВР написали Платіні листа про футболки "Спасибо жителям..."

Народні депутати України, які представляють парламентську опозицію, звернулися з листом до президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, у якому повідомили, що під виглядом боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності УЄФА українська влада розгорнула кампанію з незаконного переслідування громадян України за їхні політичні переконання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху «Спільна Справа».

Лист підписали віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО, голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО, перший заступник голови фракції "БЮТ-"Батьківщина" Андрій КОЖЕМЯКІН, заступник голови фракції "БЮТ-"Батьківщина" Юрій ОДАРЧЕНКО, народні депутати Арсеній ЯЦЕНЮК, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Віктор ОЛІЙНИК, Сергій ПАШИНСЬКИЙ, Андрій СЕНЧЕНКО.

«6 вересня внаслідок міліцейського рейду на офіс компанії ProstoPrint діяльність популярного в Україні принт-сервіса була паралізована, обладнання арештоване, проти 10 ключових працівників порушено кримінальні справи. Їх обвинувачують у незаконному нанесенні логотипу Євро-2012 на предмети одягу. Як відразу з’ясувалося, нанесення вказаного логотипу замовили самі працівники міліції, щоб отримати формальний привід призупинити діяльність компанії», - зазначається у листі.

За словами депутатів, співробітники міліції не мали жодних підстав для проведення таких заходів щодо ProstoPrint, оскільки відповідальність за дотримання прав інтелектуальної власності несе замовник продукції, який є її власником, а не компанія, що надає принт-послуги.

«Це регламентується як нормами українського законодавства, так і відповідними директивами Європейського Союзу. Працівники ProstoPrint навіть не зобов’язані були перевіряти право замовника на використання логотипу Євро-2012», - йдеться у листі.

Його автори зазначають, що справжньою причиною «нападу» на компанію стали не футболки, виготовлені внаслідок міліцейської провокації, а зовсім інша продукція, яка містить написи «з гострими критичними висловлюваннями на адресу Президента ЯНУКОВИЧА і користується сьогодні великою популярністю в Україні».

«Під виглядом захисту прав інтелектуальної власності УЄФА недемократична українська влада розгорнула кампанію з незаконного переслідування громадян за їхні політичні переконання. Особливе обурення викликає пряма причетність до вчинення злочину проти ProstoPrint патентних повірених УЄФА в Україні, чия заява стала приводом для брутальної міліцейської провокації», - підкреслюється у листі.

Народні депутати закликали М.ПЛАТІНІ невідкладно втрутитися в ситуацію, відкликати заяву патентних повірених проти ProstoPrint та перешкодити використанню УЄФА як інструмента політичних репресій.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня співробітники київського УБОЗу провели обшук в офісі компанії ProstoPrint, яка виготовляє футболки з різними написами.

Правоохоронці заявили, що обшук пов`язано з розслідуванням справи про підробку сувенірної продукції до Євро-2012.

Деякі інтернет-видання пов`язували обшук у компанії з випуском нею футболок з написом «Спасибо жителям Донбасса...».

У Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві підкреслили, що зазначені дії співробітників міліції «жодним чином не пов`язані з випуском цією організацією футболок з написом, яке згадується у публікаціях в інтернет-мережі».

21 вересня на своїй сторінці у Facebook власник компанії ProstoPrint Денис ОЛЕЙНИКОВ написав, що виїхав з України, побоюючись арешту. Він заявив, що має намір просити політичний притулок у Латвії.

23 вересня міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що порушення кримінальної справи за незаконне використання товарного знаку компанією ProstoPrint не має жодного відношення до футболок «Спасибо жителям Донбасса».

26 вересня віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що компанія ProstoPrint перевела в політику проблему незаконного використання логотипу УЄФА.

27 вересня активісти акції «Спасибо жителям Донбасса» залишили для президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ на ресепшені столичного готелю «Інтерконтиненталь» футболку і лист про політичні репресії під прикриттям Євро-2012. На футболці зображено бійця УБОЗу на фоні логотипу Євро-2012.