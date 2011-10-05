Северінсен: чотири політичні суди в Україні виявили недоліки системи

Колишній доповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН вважає, що доповідь міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА на сесії ПАРЄ була не зовсім щирою.

Таку думку Х.СЕВЕРІНСЕН висловила в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

"Якщо ми порівняємо те, що говорить ваш міністр - я слухала виступ міністра закордонних справ... І коли він говорить, що прем`єр-міністр Ісландії, наприклад, постав перед судом, він не каже, що це – суд імпічменту, де працюють спеціально призначені судді, які розбирають політичні справи", - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН.

На її думку, перехід влади від однієї до іншої політичної сили має відбуватися цивілізовано. "Дуже важливо, аби був мирний, скажімо так, спосіб переходу влади від одного уряду до іншого, аби члени урядів не садили один одного до в`язниць", - підкреслила вона.

Х.СЕВЕРІНСЕН вважає, що резонансні політичні справи в Україні продемонстрували всі недоліки судової системи.

"Можливо, це так само погано, як було в радянські часи. Мабуть, судова система завжди була такою поганою, і я знаю, що є багато ув’язнених, які не одержують достатньо захисту, не одержують достатніх можливостей для зустрічей з рідними. А ці чотири справи найвищих функціонерів (Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, Валерія ІВАЩЕНКА та Євгена КОРНІЙЧУКА - УНІАН) показали дуже добре те, що і так відомо, що захист не має змоги захищати підсудних, що умови для людей у в`язницях дуже погані, дехто з них дуже хворі, як ІВАЩЕНКО і ЛУЦЕНКО, і не одержують медичної допомоги", - зазначила вона.

"У моїй країні, наприклад, їхні рішення вважалися б нормальними політичними рішеннями, які в Україні криміналізовані.

Влада часто говорить, що вона бореться з корупцією, але в цих випадках немає корупції, тобто злочинів з метою збагачення для себе, а, як у випадку з ТИМОШЕНКО, - для вирішення газової проблеми. Вона була в умовах холодної зими, коли ЄС говорив їй: "Роби, роби це", а колишній Президент Віктор ЮЩЕНКО не робив нічого, крім того, що склав руки. І вона повинна була приймати якесь рішення, а наскільки воно погане - це завжди може обговорюватися. Я, наприклад, можу сказати, що угоди Віктора ЯНУКОВИЧА, підписані у Харкові, були не на користь інтересам України", - підкреслила Х.СЕВЕРІНСЕН.

Колишній доповідач ПАРЄ по Україні наголосила, що політик за свої рішення має нести політичну відповідальність. "У будь-якому разі, якщо ви хочете порушувати такі справи, як проти ТИМОШЕНКО, то це має відбуватися за процедурою імпічменту. Але криміналізувати політичні рішення... Якби це робилося скрізь, то в`язниці всього світу були б заповнені міністрами", - резюмувала вона.