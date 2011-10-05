Міліція вимагає видати автора ролика про смерть одеського вбивці?

20:16, 05 жовтня 2011
Права людини
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Студенти заявляють про тиск

 Співробітники міліції розшукують серед студентів Одеської юридичної академії автора відеоролика, який зняв і розмістив у мережі Інтернет розстріл снайперами силових структур ватажка бандгрупи Аслана Дікаєва, що кинув автомат і бажав здатися правоохоронцям.

Як повідомляють деякі ЗМІ, зокрема ІА «Репортер», «Сьогодні», студенти інформують журналістів, що на них «щосили тиснуть міліціонери», не бажаючи розголосу того, що мешканців студентського гуртожитку, розташованого поряд з приватним готелем «Особняк», “не евакуювали під час штурму”, а також розшукують «того, хто зробив відеоролик» за допомогою мобільника з вікна гуртожитку. Але автора ролика, що став разом з іншими мешканцями свідком вбивства А.Дікаєва, ніхто не видає.

За словами очевидців, «людина з автоматом перестрибнула через огорожу готелю у двір гуртожитку, побігла у наш бік і нарвалася на засідку: у дворі лежали двоє міліціонерів з «калашами».

«Вони тут же відкрили стрілянину і поранили його. Він упав, відкинувши убік автомат, і почав щось голосно кричати. Але через пару хвилин автоматники добили його декількома пострілами…», - цитує студентів «Сьогодні».

У свою чергу, начальник Одеського обласного УВС Михайло ЯЦКОВ сказав, що скандальний ролик «недостовірний», оскільки «ніхто не міг зняти відео зі сценою спроби прориву бандита з готелю, тим більше студенти».

Втім, в інтерв`ю «Сьогодні» М.ЯЦКОВ не став заперечувати того, що злочинець був убитий не в готелі: «Дійсно, Дікаєв намагався прорватися з оточення, перестрибнувши у двір гуртожитку і відкривши вогонь по наших співробітниках. Ті почали стріляти у відповідь. Втім те, що Дікаєв нібито кричав, що здається, неправда…».

Начальник облУВС також повідомив, що збиток власникам пробитих кулями автомобілів, припаркованих поряд з готелем, буде компенсований за рахунок держави.

Тим часом, деякі силовики, як повідомляє «Комсомольская правда в Украине», вже визнали, що під час інструктажу перед штурмом вони отримали наказ: живих не брати.

Зокрема, боєць «Сокола» Олег сказав у бесіді з журналістом, що бачив, як А.Дікаєв «якийсь час на бігу відстрілювався, а потім упустив автомат. Хтось каже, що, залишившись без зброї, він закричав: "Здаюся!" і спробував підняти руки вгору. Але я такого не чув. Знаю, що після того, як снайпери йому перебили ноги і він упав, було коротке обговорення в ефірі, що з ним робити далі. Через хвилини півтори пройшла команда про ліквідацію, і снайпери почали працювати. Зі спільником Дікаєва - Хасаном Хадісовим - теж церемонитися не стали. Саме по ньому палили зняті журналістами гранатометники».

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області вночі 30 вересня під час затримання злочинців у перестрілці загинули двоє правоохоронців, ще четверо були поранені. Проте зловмисникам вдалося втекти з місця події.

1 жовтня їх місцезнаходження було встановлене, і в Одесі почалася спецоперація із затримання, в ході якої міліціонери ліквідували 2 підозрюваних, третьому вдалося втекти.

Сьогодні, 5 жовтня, фракція «БЮТ-Батьківщина» висунула вимоги Президенту України про скликання термінового засідання Ради національної безпеки і оборони щодо обставин проведення в Одесі спецоперації із затримання злочинного угруповання.

Крім того, фракція вимагає, щоб міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ і голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ написали заяви про відставку на період проведення перевірки, яка повинна показати, наскільки адекватно діяли представники правоохоронних органів, ставлячи під загрозу мирних одеситів.

 

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