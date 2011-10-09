Суди за місяць виправдали 3 мажорів, з вини яких сталися смертельні ДТП

Так, 3 жовтня стало відомо, що прокуратура визнала винним у ДТП за участю судді Куп`янського суду у Харківській області Андрія Литвинова загиблого водія Олександра Кузьменка. ДТП сталося в червні 2009 року. «Жигулі» Кузьменка, у яких була дівчина і двоє друзів зіткнулися з джипом Mitsubishi, за кермом якого був Литвинов.

За словами очевидців, джип мчав по смузі, що розділяє дорогу, прямо назустріч ВАЗу. Водію «Жигулів» уникнути аварії не вдалося. В результаті він і дівчина (на задньому сидінні) загинули до приїзду медиків. Двох інших пасажирів доставили до лікарні. Суддя і пасажири джипа не постраждали. Після ДТП експерти зробили висновок, згідно з яким винним в аварії назвали суддю Литвинова. Але нещодавно облпрокуратура заявила, що саме водій ВАЗу виїхав на зустрічну і врізався в джип судді. Рідня загиблих та друзі, що вижили у ДТП, запевняють, що суддя намагався їх підкупити, щоб справу закрили.

16 вересня, в Одесі зняли звинувачення з Дмитра Кравця — сина депутата обласної ради, який на "Мерседесі" збив насмерть молодого хлопця, а його подругу зробив інвалідом. «В ході слідства було зібрано всі докази, що підтверджують провину водія автомобіля Кравця, було пред`явлено звинувачення у скоєнні злочину. Матеріали кримінальної справи було направлено до суду», - розповіла старший слідчий одеської міліції Олена Супруненко. Однак суд вирішив амністувати Кравця.

Трагедія сталася у 2009 році в Приморському районі Одеси. Кравець, керуючи автомобілем Mercedes, скоїв наїзд на пішоходів. На місці ДТП загинув 28-річний Василь Карпенко, 27-річна Наталя Гусєва з травмами потрапила до лікарні. Свою провину Кравець визнавати відмовився, мовляв, ні людей, ні таксі на дорозі не бачив, а рухався зі швидкістю 60 кілометрів на годину.

12 вересня, суддя Залізничного райсуду Сімферополя Оксана Корогодіна визнала невинним сина екс-депутата Сімферопольської міськради Віталія Файнгольда, який збив у вересні 2008 року на смерть мотоциклістку. 25-річна водій мотоцикла Ганна Мішуткіна загинула в результаті зіткнення мотоцикла "Сузукі" з авто "Бентлі" в Сімферополі.

За словами очевидців, "Бентлі" їхав зі швидкістю близько 200 км/год. Файнгольд відшкодував моральний збиток у розмірі 500 тис. грн. дочці загиблої мотоциклістки, яку суд визнав потерпілою в справі. У той же час батьку загиблої мотоциклістки Олександру Гоппе за час процесу син депутата відшкодував лише 125 тис. грн. із 500 тис. грн., що вимагалися. У листопаді 2009 році Віталія Файнгольда визнали винним і засудили до двох років утримання умовно, однак прокуратура домоглася скасування Верховним Судом вироку і перегляду цієї справи.