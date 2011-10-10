Ще 16 білорусам заборонили в'їзд до Європейського Союзу

З 10 жовтня список осіб, яким заборонено в`їзд до Європейського Союзу, поповнився ще 16 громадянами Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це вчора повідомила прес-секретар ЄС із зовнішньої політики Мая КАТЬЯНЧИЦ.

Більшість з них є суддями, які виносили вироки учасникам акції протесту в Мінську в грудні 2010 року.

«На зустрічі в Люксембурзі міністри закордонних справ ЄС мають збільшити санкції щодо людей, близьких до режиму Олександра ЛУКАШЕНКА. Враховуючи, що ситуація дійсно погіршується, ми розглянемо її ще раз дуже уважно», - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. На даний час 192 білорусам заборонено в`їзд до країн Євросоюзу, а три білоруські компанії мають заморожені активи в ЄС.

Чинні санкції проти Білорусі закінчуються наприкінці жовтня, але серед 27 країн - членів ЄС склалося одностайна думка про їх продовження на рік.