Лукашенко подумує, чи не ввести в Білорусі інститут присяжних

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає необхідним розглянути питання про можливість введення інституту присяжних засідателів.

Про це йдеться в Посланні про перспективи розвитку системи загальних судів Республіки Білорусь, повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі.

«Для вжиття необхідних заходів щодо оптимізації судового навантаження і вдосконаленню процедури судочинства глава держави вважає необхідним розглянути питання про впровадження альтернативної підвідомчості з ряду категорій справ про адміністративні правопорушення, вивчити необхідність введення інституту попереднього судового засідання у кримінальних справах, погоджувального процесу», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Крім того, передбачається розглянути питання про можливість введення інституту присяжних засідателів, забезпечити поетапне впровадження в 2012-2013 роках засобів аудіо-, відеозапису в діяльність судів по здійсненню правосуддя, дебюрократизувати роботу судів, зокрема шляхом скорочення кількості звітної інформації, передати органам ЗАГС повноваження з розірванню шлюбу по взаємній згоді подружжя, що не має неповнолітніх дітей і спору про майно.