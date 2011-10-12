На Волині хочуть збудувати спільний Некрополь жертв масових розстрілів

У Волинській області планується збудувати спільний Некрополь жертв масових розстрілів часів війни.

Про це йшлося під час зустрічі голови Волинської облдержадміністрації Бориса КЛІМЧУКА з президентом Всесвітнього союзу прогресивного іудаїзму Стівом ФУКСОМ, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

Так, С.ФУКС висловив подяку місцевій владі за толерантність у питаннях віри та запропонував збудувати у Володимир-Волинському Некрополь жертв масових розстрілів.

Зокрема, враховуючи, що серед ексгумованих археологами людських останків поряд з українцями і поляками є жертви – представники єврейського народу, С.ФУКС запропонував облдержадміністрації облаштувати на Федорівському кладовищі міста Володимир-Волинський спільний Некрополь, який би став місцем пошанування пам’яті усіх жертв масових розстрілів, останки яких уже знайдені у цьому році та ще будуть виявлятися у наступних археологічних сезонах на території Валів Городища.

Голова облдержадміністрації в цілому схвально поставився до такої ініціативи, висловив готовність взяти участь у співфінансуванні проекту, однак зауважив, що його реалізація потребує часу: на завершення археологічних досліджень, які мають остаточно встановити масштаби захоронень, для підготовки громадського обговорення та погодження архітектурної композиції Некрополя (чи Меморіалу).