НБУ дозволив банкам купувати валюту без копіювання паспортів

Сьогодні Національний банк (НБУ) повідомив, що тимчасово спрощує процедуру покупки банками готівкової іноземної валюти у фізичних осіб.

Як повідомляє Комерсант-Україна, згідно із заявою глави НБУ Сергія Арбузова, зокрема, дозволяється купувати валюту при пред`явленні посвідчення особи. При цьому копіювання документів не здійснюється.

Правила валютообмінних операцій відкориговані постановою НБУ № 278.

Нововведення скоро вступлять в силу і будуть діяти до закінчення чемпіонату Євро-2012, йдеться в повідомленні НБУ.