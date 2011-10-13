Україні потрібен незалежний орган щодо розслідування дій "перевертнів у погонах"

В цьому році генеральний прокурор і міністр внутрішніх справ України визнали, що існує проблема із тортурами і жорстоким поводженням у місцях позбавленні волі. Це - величезний крок уперед з тих пір, як Amnesty International в 2005 році опублікувала перший звіт про тортури в Україні. Але зараз перед українською владою стоїть ще більший виклик: перейти від визнання проблеми до її вирішення.

Існуюча система розгляду скарг на міліцію не працює. Жертви позбавлені компенсації за причинені їм страждання, а співробітники міліції мають відчуття, що можна здійснювати такі злочини безкарно.

Українці стали заручниками цієї системи. І найбільш вразливими є чоловіки та жінки, що заходять до відділків міліції живими і здоровими, а покидають їх побитими, із психологічними травмами і навіть мертвими. Кожен новий уряд обіцяв вирішити цю проблему, проте ніхто з них не зміг дотриматися обіцянки.

Держава має відповідати за людей, які затримані. І у випадку смерті затриманого тягар відповідальності лежить на державі: вона має довести свою непричетність до смерті . За відсутності достовірних доказів, навіть якщо точна причина смерті і її винні не будуть встановлені, держава має відшкодувати страждання родичів.

На жаль, ми змушені констатувати непоодинокі випадки безпідставних затримань, які здійснювали співробітники міліції. Часто трапляється так, що міліція, посилаючись на Кодекс про адміністративні правопорушення, затримує людей, щоб таким чином виграти час і силою вибити заяву, яку можна було б тлумачити як зізнання у скоєнні більш тяжкого злочину. Цю прогалину треба ліквідувати.

У багатьох випадках ми бачимо, що співробітники міліції не оформлюють протокол про затримання. Наприклад, коли Фірдовсі Сафаров був затриманий у Могилів-Подільському, то це не було ніяк зафіксовано. Начальник міліції потім пояснював на суді, що був змушений спалити всі протоколи через проблему вологості у відділку міліції.

Такі порушення мають місце, бо немає сильного сигналу від влади, що це неприпустимо. Єдиний спосіб послати потрібний сигнал – це гарантувати, що кожен співробітник міліції, який здійснює такі правопорушення, буде притягнутий до дисциплінарної чи кримінальної відповідальності.

Ми зафіксували культуру всередині Міністерства внутрішніх справ, яка заохочує такі порушення і характеризується високим рівнем корупції та вадами критеріїв оцінки роботи міліції .

Ще одна проблема – це те, що скарги на всі порушення з боку співробітників міліції не розглядаються належним чином, тобто неупереджено, вчасно і ефективно. Одна з головних причин – це те, що прокурори, які тісно співпрацюють із міліцією, розслідуючи кримінальні справи, неохоче розслідують скарги на своїх колег.

Тому ми рекомендуємо українській владі створити незалежний органі із розслідування усіх скарг на дії співробітників міліції. Тільки новий незалежний орган зможе гарантувати ефективне розслідування таких скарг.

По-перше, наявність такого органу була б в інтересах тих міліціонерів, які прискіпливо виконують свої обов’язки.

По-друге, такий орган зробив би неможливим переслідування чи залякування жертв, які скаржаться на застосування тортур. Яків Строган, якого звинувачують у замаху на вбивство, зараз знаходиться за гратами в Харкові. Дуже багато деталей у цій справі вказує на те, що його повторне затримання є наслідком його публічної скарги на тортури. А розслідування самої скарги на тортури досі не було проведене.

По-третє, всі співробітники міліції, у відношенні до яких проводять розслідування, повинні бути усунуті від виконання обов’язків.

Громадська довіра до роботи мілції знаходиться на найнижчому рівні. Пора рішуче провести зміни в системі кримінального правосуддя.

Хезер МакҐіл,дослідниця Міжнародної правозахисної організації Amnesty International по Україні