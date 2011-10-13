Обшук в афганців у Києві проводили за дорученням донецької податкової

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, обшук проводився в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ст. 212 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба громадянського руху "Спільна справа" розповсюдила повідомлення, що податкова міліція за підтримки озброєних співробітників спецпідрозділів сьогодні зранку проводила обшук в офісі організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» (вул. Велика Васильківська, 65, 3-й поверх).

Також обшук проводився у помешканні лідера організації Олександра КОВАЛЬОВА, повідомляла прес-служба руху.

Як підкреслили у «Спільній справі», ветерани Афганістану пов`язують свавілля правоохоронців виключно зі своєю активною політичною діяльністю. Зокрема, у зв`язку з подіями 20 вересня під Верховною Радою, коли вони здійснили штурм парламенту, та підготовкою на завтра, 14 жовтня, загальноукраїнського Форуму громадянського суспільства, який мав на меті мобілізувати на активну боротьбу усіх воїнів-"афганців" і дати новий поштовх політичній активності всього суспільства, зазначається в повідомленні.