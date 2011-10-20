На суддю, який звільнив Тимошенко у 2001-ому, завели кримінальну справу

22:44, 20 жовтня 2011
Права людини
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Більш як 10 нібито незаконних рішень?

 Апеляційний суд Києва розгляне питання підсудності кримінальної справи стосовно екс-голови Печерського районного суду Києва Миколи ЗАМКОВЕНКА.

Як стало відомо газеті «Дело», раніше прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно М.ЗАМКОВЕНКА, який в 2001 році звільнив з-під варти Юлію ТИМОШЕНКО.

Як пише видання, кримінальну справу стосовно М.ЗАМКОВЕНКА було порушено у зв`язку з тим, що «будучи посадовцем, постійно здійснюючи функції судової влади – правосуддя, в період з 1996-го по 2001 рік скоїв службові злочини і злочини проти правосуддя, пов`язані з використанням службового становища».

Згідно з матеріалами слідства, текст яких має в своєму розпорядженні «Дело», М.ЗАМКОВЕНКО звинувачується в тому, що впродовж зазначеного періоду не забезпечив повний, всебічний і об`єктивний розгляд судових справ із дотриманням встановлених законом термінів і допустив службову халатність, зловживання владою і службовим становищем, а також службову підробку.

«Приховуючи факти зловживання владою і службової халатності, переслідуючи при цьому мету утриматися на посаді судді й голови Печерського районного суду Києва, ЗАМКОВЕНКО реалізував свої кар`єристські мотиви, спрямовані на отримання державних нагород і відзнак», – говориться в матеріалах досудового слідства.

До переліку злочинів, які інкримінуються екс-голові Печерського суду, входить більш як 10 нібито незаконних рішень суду. В більшості випадків претензії прокурорів стосуються законності вироків, які були винесені М.ЗАМКОВЕНКОМ у 1996-2000 роках.

При цьому слід зазначити, що в кримінальній справі немає претензій до судді, пов`язаних із його рішенням про звільнення екс-віце-прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО з-під варти в 2001 році.

Водночас серед рішень, які стали підставою для кримінального провадження стосовно колишнього судді, є постанова Печерського суду Києва від 1999 року про порушення кримінальної справи стосовно голови правління АКБ «Укрсоцбанк».

Досудове слідство у справі стосовно М.ЗАМКОВЕНКА вже завершено.

27 травня 2011 року Апеляційний суд Київської області, який виступив першою судовою інстанцією з розгляду кримінальної справи, відправив її на додаткове розслідування в прокуратуру Києва. Правоохоронний орган оскаржив це рішення, і Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних і цивільних справ України 29 вересня 2011 року скасував рішення апеляції й направив матеріали до Апеляційного суду Києва для вирішення питання про підсудність цієї справи.

Як нагадує видання, в 2004 році Апеляційний суд Києва засудив колишнього голову Печерського суду М.ЗАМКОВЕНКА до двох років позбавлення волі з річним випробувальним строком. Пізніше адвокат судді Андрій ФЕДУР повідомив, що його підзахисному ставлять в провину злочини за статтею 366 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень) і за статтею 367 (халатність).

М.ЗАМКОВЕНКО пропрацював суддею Печерського суду з 1996-го по 2001 рік, на посаді голови суду – з червня 1998-го по липень 2001 року.

24 липня 2001 року Президент Леонід КУЧМА звільнив М.ЗАМКОВЕНКА з посад. Підставою для цього стало подання Вищої ради юстиції про звільнення «за порушення присяги судді».

Напередодні звільнення М.ЗАМКОВЕНКО ухвалив одне з найбільш відомих своїх рішень – про звільнення з-під арешту екс-віце-прем`єра України, лідера опозиційної партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО. 27 березня 2001 р. вона вийшла на волю, пробувши за гратами з 13 лютого 2001 року.

У 2001 році Ю.ТИМОШЕНКО була взята під варту у зв`язку з порушення ряду кримінальних справ за звинуваченням у дачі хабара екс-прем`єру Павлу ЛАЗАРЕНКУ, контрабанді російського газу, фальсифікації та ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі в роки її керівництва корпорацією ЄЕСУ.

Наприкінці травня 2001 року прокурор Києва Юрій ГАЙСИНСЬКИЙ порушив кримінальну справу стосовно М.ЗАМКОВЕНКА за зловживання владою або службовим становищем.

 

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