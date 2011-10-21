Конкурс для журналістів, які пишуть про права людини

10 грудня 1948 року, в Парижі, 58 країн-членів Організації Об’єднаних Націй, взявши за взірець проголошену під час Великої французької революції, у 1789 році, Декларацю прав людини і громадянина, ухвалили Загальну декларацію прав людини.





У 1950 році, прагнучи забезпечити дотримання прав людини на всіх континентах та привернути увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми, ООН запропонувала світові відзначати 10 грудня кожного року Всесвітній день прав людини.



З метою долучити українське студентство до висвітлення проблематики прав людини, Посольство Франції в Україні оголошує журналістський конкурс «Словами за права».



Учасники конкурсу мають написати статтю українською або російською мовою, присвячену особі, державній або недержавній організації, чия діяльність пов’язана з проблематикою Прав людини.



Конкурс стартує 17 жовтня 2011 року.



Про умови та формат конкурсу «Словами за права», можна дізнатися на сайті: http://slovamyzaprava.wordpress.com. На цьому сайті будуть також опубліковані всі статті, допущені до конкурсу.



Статті переможців надрукують українські видання-партнери конкурсу: газета «День», інтернет-видання «LB.ua», часопис «Український тиждень».



Церемонія нагородження відбудеться 10 грудня 2011 року у Всесвітній день прав людини.



Нагороди для переможців: нетбуки, курси французької мови та інші призи від Французького Інституту в Україні, «Альянс Франсез» і мережі гіпермаркетів «Ашан».