Суд звільнив з-під варти «руйнівника» плитки на Майдані

Сьогодні о 12.30 суддя Голосіївського районного суду Києва Наталія ЧЕРЕДНІЧЕНКО винесла рішення про звільнення з-під варти активіста Податкового майдану Віталія ГРУЗИНОВА та визначила йому міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху «Спільна справа».

Засідання суду тривало 5 хвилин.

Як повідомлялося, 20 жовтня суддя Н.ЧЕРЕДНІЧЕНКО прийняла рішення залишити під вартою до 27 жовтня В.ГРУЗИНОВА, затриманого напередодні працівниками ГУ МВС Києва.

В.ГРУЗИНОВ є одним з обвинувачуваних у справі щодо пошкодження гранітного покриття Майдану Незалежності під час протесту підприємців у листопаді-грудні 2010 року.