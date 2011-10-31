Венеціанська комісія радитиме Україні не запроваджувати змішану систему

Парламентська Асамблея Ради Європи і Венеціанська комісія рекомендуватимуть Україні не запроваджувати змішану систему парламентських виборів, а встановити регіональну систему з відкритими списками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ заявив сьогодні під час комітетських слухань щодо законопроектів про вибори народних депутатів.

Він зауважив, що законопроект про вибори народних депутатів, розроблений представниками більшості і зареєстрований у Верховній Раді, має низку відмінностей від проекту закону, розробленого робочою групою при Президентові України на чолі з міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, і який аналізувала Венеціанська комісія.

Т.МАРКЕРТ наголосив, що будь-яка виборча система не має передбачати надання переваг будь-якій політичній силі, а повинна створювати рівні умови для всіх.

«Односторонні зміни підірвуть довіру виборців до виборчої системи», - сказав він.

За словами секретаря Венеціанської комісії, змішана система виборів є дуже проблематичною, й Україна вже мала негативний досвід проведення виборів за такою системою.

«Змішана система може призводити до зловживань», - додав він.