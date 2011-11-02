НМПУ: під приводом "захисту моралі" впроваджується тоталітарна цензура

Незалежна медіа-профспілка України вимагає не допустити ухвалення змін до закону „Про захист суспільної моралі”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської незалежної медіа-профспілки.

НМПУ вважає неприпустимим встановлення будь-яких органів цензури, відновлення державних органів пропаганди. “Ухвалення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» у відповідності до законопроекту № 7132 неминуче призведе до відновлення тоталітарного контролю над світоглядом громадян України, унеможливить існування вільної думки. Втрата незалежності засобів масової інформації, контроль за діяльністю журналістів під виглядом моніторингу їх відповідності критеріям «суспільної моралі», постійна загроза знищити будь-яке видання, телерадіокомпанію чи веб-сайт – це лише найменші із ризиків, які несе в собі ухвалення згаданого закопроекту”, – йдеться у заяві профспілки.

У НМПУ вважають, що декларуючи боротьбу за моральне здоров’я суспільства, депутати створюють небезпечні умови, за яких під виглядом Національної комісії з захисту суспільної моралі в країні фактично буде створений державний орган, аналогічний за своїми функціями до міністерства пропаганди.

“Великий сумнів викликають наслідки впровадження просвітницьких програм, які схвалюватиме новоявлене «міністерство пропаганди». Відповідно до статей 14 та 15 законопроекту, рекомендовані Нацкомісією пропагандистські матеріали стануть обов’язковими для поширення в усіх навчальних закладах, незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності”, – зазначають у профспілці.

НМПУ вимагає від народних депутатів Верховної Ради України негайно відкликати або в інший спосіб зняти з розгляду законопроект №7132 про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» і не допустити створення державного органу цензури та пропаганди під виглядом Національної комісії з захисту суспільної моралі.

“Ми погоджуємось, що журналісти несуть відповідальність за кожне своє слово. Проте ця відповідальність надає нам моральне право боротися за свої професійні та громадянські свободи”, – йдеться у заяві.

18 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про захист суспільної моралі”. За це рішення проголосували 276 із 360 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.

Водночас ряд політичних партій і суспільних організацій виступили категорично проти цього законопроекту.

Зокрема, громадський рух «Стоп цензурі!» вважає, що в результаті його ухвалення в Україні може з`явитися надзвичайно сильний інструмент цензури.

«Під приводом захисту суспільної моралі в законопроекті подаються технології, за якими можна буде закрити фактично будь-яке українське ЗМІ та он-лайн ресурс, а також обмежити доступ українських користувачів до зарубіжних веб-сайтів», – йдеться в заяві журналістів.

Також «Репортери без кордонів» висловили, серед іншого, стурбованість з приводу того, що в законопроекті відсутні чіткі формулювання, і це “дає можливість для різноманітних інтерпретацій”.

“Хто вирішуватиме, що є «пропагандою тероризму та інших форм кримінальної діяльності»? На жаль, в сусідніх з Україною країнах такий параграф використовується, щоб придушити будь-які форми критики”, - сказано в заяві цієї організації.

Крім того, фракція «БЮТ-Батьківщина» переконана, що «за привабливою назвою цього законопроекту ховається спроба влади створити додатковий інструмент тиску на засоби масової інформації та інтернет-ресурси, обмежити свободу слова в країні».