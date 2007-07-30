Франція бореться з незаконними мігрантами

Франція посилює боротьбу проти працевлаштування незаконних мігрантів.

Про це заявив в оприлюдненому сьогодні інтерв’ю газеті “Le Parisien” міністр імміграції, інтеграції, національної ідентичності та співрозвитку Бріс ОРТЕФО.

“У Франції нараховується від 200 до 400 тис. нелегальних мігрантів. Значна частина з них працює нелегально”, - сказав міністр.

За його словами, деякі з них найняті на роботу законослухняними підприємцями, а деякі – експлуатуються без будь-якої можливості отримати захист профспілок та законодавчо встановлену мінімальну зарплату.

“Я чітко підкреслюю: незаконні мігранти мають бути повернені в їхні країни походження”, - сказав міністр.

Він зазначив, що за наявності значної кількості працюючих нелегальних мігрантів, рівень безробіття серед легальних мігрантів сягає 20%, у той час як в середньому по країні рівень безробіття становить 8%.

“Саме за цих людей (легальних мігрантів – УНІАН) ми повинні боротися”, - наголосив Б.ОРТЕФО.

Він зазначив, що планує збільшити кількість перевірок щодо працевлаштування незаконних мігрантів, а також – посилити відповідальність роботодавців за працевлаштування незаконних мігрантів, чиї документи не пройшли перевірку на легальність в меріях.

Він також повідомив, що з початку року було перевірено 10 тис. осіб, і в результаті цих перевірок було виявлено 275 роботодавців, що надавали роботу нелегальним мігрантам та 536 нелегальних мігрантів.

Міністр також зазначив, що європейці повинні допомагати африканським лідерам створити майбутнє для молоді в їхніх країнах.

Він також зауважив, що Франція потребує трудової міграції, але міграції легальної та керованої. На сьогодні, за словами міністра, легальна трудова міграція до Франції становить 7% від загальної міграції. Він зазначив, що його мета – довести цей показник до 50%.