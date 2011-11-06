В'язні ріжуть собі руки і животи на знак протесту проти знущань?

Вінницька правозахисна група заявляє, що 3 листопада 2011 року на території Піщанської виправної колонії №59 Державної пенітенціарної служби України було вчинено масове побиття засуджених.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькій правозахисній групі.

«Вінницька правозахисна група отримала інформацію про те, що 3 листопада 2011 року на територію Піщанської виправної колонії №59 Державної пенітенціарної служби України було введено зведений загін співробітників пенітенціарних установ Вінницької області у масках, які під видом проведення обшуку житлових приміщень, вчинили масове побиття засуджених, переважно тих, які утримуються у дільниці підсиленого контролю», - зазначено у повідомленні.

За повідомленням правозахисників, протестуючи проти психічного тиску та фізичних знущань, група засуджених вдалася до акту масового самокаліцтва – порізавши собі руки та животи. Двоє засуджених серйозно постраждали.