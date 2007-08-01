Проїзні документи оформлятимуть без прізвищ

Міністерство транспорту і зв`язку України, «Укрзалізниця» пропонують проводити оформлення повних і дитячих проїзних документів на всі категорії пасажирських поїздів без пред`явлення документів, які засвідчують особу, і без вказівки прізвища та ініціалів особи, для якої придбано проїзний документ. Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, такі пропозиції містяться в проекті постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до порядку обслуговування громадян залізничним транспортом”, який винесено на громадське обговорення.

При цьому оформлення пільгових і безкоштовних проїзних документів пропонується залишити без змін, а саме з вказівкою прізвища та ініціалів пасажира. У приміських квитках прізвище та ініціали особи, як і раніше, не вказуються.

Крім того, проект постанови передбачає можливість відновлення склеєних, підмочених, обгорілих або розірваних проїзних документів за наявності достатньої інформації на проїзному документі для його відновлення. В даному разі за відновлення проїзного документа сплачується плата, встановлена суб`єктом господарської діяльності. Таким чином, на думку авторів проекту, у громадян відпаде необхідність повторної оплати проїзних документів у разі пошкодження наявного квитка.

Разом з тим, документи з виправленнями, додатковими написами, зробленими особами, до компетенції яких це не відноситься, і загублені вважаються недійсними і гроші за них не повертаються.

Як відзначають в міністерстві, реалізація таких ініціатив спрямована на підвищення якості обслуговування громадян, надасть можливість забезпечити захист прав споживачів, ліквідує конфліктні ситуації за відсутності документів, які засвідчують особу, або їх ксерокопій, при пред`явленні проїзних документів, які з особливих причин втратили свою дійсність (склеєні, підмочені, обгорілі, розірвані).

Довідка УНІАН. На сьогодні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом” (від 19 березня 1997 №252) існує один варіант оформлення проїзних документів на пасажирські поїзди – за поданням паспорта або іншого документа, який засвідчує особу (військового квитка, посвідчення водія, службового посвідчення, свідоцтва про народження дитини), або їх ксерокопій з внесенням в проїзний документ прізвища особи та ініціалів (окрім продажу квитків приміського сполучення).