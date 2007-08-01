Громадські організації любіюють кандидатуру Левченко

Більше 50 громадських організацій звернулися до голови партії «Народний союз «Наша Україна» В‘ячеслава КИРИЛЕНКА із проханням включити до «прохідної частини списку» цієї політичної сили президента Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна» народного депутата п‘ятого скликання Катерину ЛЕВЧЕНКО.

Про це йдеться у заяві, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

«Ми високо цінуємо зусилля НУ-НС щодо сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні і висловлюємо переконання, що представники громадськості, зокрема правозахисного руху, обов’язково мають бути представлені в прохідній частині списку саме цієї політичної сили», - ідеться в тексті заяви.

Представники громадських організацій акцентують увагу на законотворчому досвіді роботи К.ЛЕВЧЕНКО: «За неповний рік роботи в парламенті п. Катерина ЛЕВЧЕНКО підготувала та внесла на розгляд низку важливих для розвитку громадянського суспільства законопроектів, зокрема: Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства України щодо протидії насильству в сім`ї) № 2539 від 14.11.2006; Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (щодо права жінок у представницьких органах). № 2633 від 20.11.2006 та Проект Закону про внесення зміни до статті 56 Закону України "Про освіту" (щодо обов`язків педагогічних та науково-педагогічних працівників). № 3142 від 08.02.2007».

По інформації організацій-підписантів, окрім законотворчої діяльності К. ЛЕВЧЕНКО взяла активну участь у розробці Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року та Загальнодержавної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року. «Вона була і залишається послідовним прихильником ратифікації Україною Гаазької конвенції про захист дітей та співпрацю в галузі міжнародного усиновлення (ратифікація була зірвана фракцією ПРУ та особисто пані Н. КАРПАЧОВОЮ) та Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, що і досі не внесена на розгляд Верховної Ради», - ідеться в тексті заяви.

Серед організацій, які підписалися під зверненням, - ВГО Альянс «Майдан», «Ла Страда – Україна», Харківська правозахисна група, ГІМЦ «Всесвіт» (Харків), ДМО "Клуб "Компас" (Київ), ЦСІРМ "Диспут-клуб" (Одеса), ОБФ "Світлий дім" (Одеса), Н.А.Д.О. (Одеса), ЖКО "Крона" (Харків), Харківська обласна профспілка підприємців, Фонд місцевої демократії (Харків), Харківський міський воєнно-історичний клуб "Святослав", Харківська громадська організація Центр прав людини "Древо життя", Екологічна група "Печеніги" (Харків), Науково-дослідний Центр "Жінка і суспільство" (Львів), Луганське обласне відділення КВУ, ДЕГО "ФЛОРА" (Кіровоград), Екологічно-гуманітарне об’єднання "Зелений Світ" (м. Чортків), "Гельсінська ініціатива ХХІ", Подільський центр соціальних технологій (Вінниця), ГО «Черкаський жіночий центр», Миколаївський клуб «Спільні дії», Громадська правозахисна організація "Донецький Меморіал", Український культурно-мовний клуб (Харків), ХМГО Центр Соціального Партнерства (Херсон), "Прогресивні жінки" (Вінниця), Харківська міська організація Міжнародної організації „Жіноча громада”, Сєверодонецька міська екологічна асоціація "Зелений світ", Фонд «Демократичні Ініціативи», Український Жіночий Фонд (Київ), Міжнародна громадська організація “Школа Рівних Можливостей”, Мережа організацій ЕКПАТ з протидії комерційній сексуальній експлуатації дітей, Міжнародний гуманітарний центр "РОЗРАДА", Західноукраїнський центр “Жіночі перспективи“ (Львів) та ін.