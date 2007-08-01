Карпачова відвідала Київський СІЗО

Уповноважений з прав людини Ніна Карпачова разом з групою фахівців свого секретаріату і представниками ЗМІ провела чергову перевірку Київського слідчого ізолятора. Моніторинг дотримання прав осіб, які містяться під вартою, був здійснений в рамках "візиту без попередження" відповідно до Закону України "Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" і вимогами ратифікованого Україною факультативного протоколу до Конвенції ООН проти тортур. Про це повідомили в прес-службі омбудсмена.

За інформацією прес-служби, були перевірені всі корпуси, де містяться неповнолітні, жінки, підсудні, а також засуджені до довічного ув‘язнення. Було проведено перевірку матеріально-побутового забезпечення ув‘язнених, надання медичної допомоги, стан правопорядку в установі, поводження персоналу з ув’язненими.

Омбудсмен зустрілася з 80 ув’язненими - громадянами України, Росії, Грузії, Білорусі і інших держав. При цьому особлива увага приділялася дотриманню права на захист, доступ до інформації, надання щоденних прогулянок, побачення з рідними, отримання передач, права на листування, зокрема з уповноваженим з прав людини, - говориться у повідомленні прес-служби.

Як зазначила Н.КАРПАЧОВА, з часу останніх перевірок намітилися певні позитивні зрушення в забезпеченні основних прав осіб, які знаходяться в умовах ізоляції від суспільства. Зокрема, в більшості камер покращав санітарний стан, відгороджені туалетні кабінки, стало чистіше, охайніше, скрізь працюють радіоточки.

За допомогою родичів ув’язнених подекуди встановлені телевізори, немає проблем з отриманням передач, організацією побачень. На вимогу уповноваженого нарешті зняли з вікон так звані "баяни", в результаті чого в камерах «стало більше світла і повітря», повідомляє прес-служба Н. КАРПАЧОВОЇ.

В той же час за наслідками моніторингу омбудсман у котрий раз відзначає наявність порушень прав осіб, які містяться в Лук‘янівському слідчому ізоляторі і скаржаться на приниження їх людської гідності через неналежні умови утримання. Це пов`язано перш за все зі значною скупченістю в камерах. Більше 200 осіб не забезпечені встановленою законом нормою житлової площі, в деяких камерах міститься майже по 40 чоловік, а в окремих з них всупереч відведеним законом 2,5 квадратного метра, на одного ув`язненого доводиться менше 1 квадратного метра житлової площі. Уповноважений вважає, що, як і раніше, однією з причин переповненості СІЗО є не зважений підхід суддів до обрання альтернативних запобіжного і видів покарання заходів.

Кардинальних змін потребують і норми законодавства щодо декриміналізації статей, пов`язаних в першу чергу із засудженням за вживання наркотичних засобів. Гострою залишається проблема розповсюдження серед ув’язнених захворюваності на туберкульоз.

Н. КАРПАЧОВА вважає, що серйозним поштовхом до вирішення цих проблем повинна стати реалізація спеціальної Державної програми поліпшення умов змісту ув’язнених. Вона переконана, що однією з причин невідповідності реального стану справ в СІЗО міжнародним стандартам є також труднощі з підбором і підготовкою кадрів персоналу, його правовим і соціальним захистом, непрестижністю цієї професії в суспільстві.

Керівництву СІЗО, Державному департаменту України з питань виконання покарань і його управлінь в місті Києві і Київській області доручено здійснити комплекс конкретних заходів по усуненню порушень конституційних прав і свобод ув’язнених.