Міліція затримала громадського активіста Гладчука

Сьогодні, о 9 годині ранку, на вул. Хрещатик, поблизу офісу Тендерної палати України затримано голову Всеукраїнської молодіжної організації “Молодь – надія України”, редактора видання “Молодіжні хроніки” Вадима ГЛАДЧУКА.

Про це УНІАН повідомив сам В.ГЛАДЧУК, скориставшись своїм правом на дзвінок після затримання. За його словами, затримання відбулось під час пікетування активістами організації Тендерної палати на знак протесту проти порушень законодавства про державні закупівлі, що, на думку організації, мають місце з боку палати. В.ГЛАДЧУК повідомив, що його затримано за підозрою в організації пограбування. Про яке саме пограбування йдеться, зясувати не вдалось, оскільки зв`язок було обірвано.

На цю мить В.ГЛАДЧУК перебуває у Солом’янському РВВС і спілкується з майором Василем КАЩУКОМ. Після затримання В.ГЛАДЧУКА невідомі громадяни знищили плакати пікетувальників, пікет розійшовся.

Як повідомила УНІАН мати В.ГЛАДЧУКА Раїса ГЛАДЧУК, її сина обвинувачують в розкраданні майна в гаражах в 2005 році та в організації зіпсування передвиборчих наметів БЮТ в одному з районів міста Києва в останні декілька днів.

Вона переконана, що на В.ГЛАДЧУКА «хочуть повісити всіх собак» та змусити відмовитись від проведення політичних акцій.

Вона зазначила, що звернулася до правозахисника Едуарда БАГІРОВА, який пообіцяв допомогти з адвокатом.

Р.ГЛАДЧУК підкреслила, що, не заважючи на те, що МВС спростовує інформацію про затримання її сина, він перебуває в Солом’янському райвідділі внутрішніх справ.

Сьогодні в ЦГЗ УМВС м. Києва УНІАН не підтвердили інформацію про затримання В.ГЛАДЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, активісти Всеукраїнської молодіжної організації “Молодь – надія України” з 26 червня проводять біля офісу Тендерної палати безстрокову акцію проти існуючої системи держзакупівель. Активісти, зокрема вимагають створення Державного інтернет-сайту про державні закупівлі.

3 липня учасники акції звернулися до міліції з приводу погроз на їх адресу.

17 липня В.ГЛАДЧУК звернувся із заявою до органів міліції про перешкоджання в здійсненні професійної діяльності журналіста з боку почесного президента Тендерної палати, народного депутата Верховної Ради V скликання Олександра ТКАЧЕНКА.

24 липня в намет учасників акції протесту біля Тендерної палати в’їхав легковий автомобіль. Внаслідок інциденту постраждала представник ВМО Альона КОРКІШКО.