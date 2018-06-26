Суддів Верховного суду шантажують?

Якщо пленум ВСУ гідно обере голову, то до нього буде й відповідне ставлення, якщо ні, то це буде просто технічний, маріонетковий орган. І сьогодні це питання вирішується...

7 листопада Генпрокуратура звинуватила палату з розгляду кримінальних справ Верховного Суду України у тому, що вони незаконно змінювали вироки пожиттєвого ув’язнення на п’ятнадцять років позбавлення волі.

Заступник Генпрокурора Михайло Гаврилюк повідомив, що Вища рада юстиції відкрила провадження щодо цих суддів. Аналітики пов’язали це раптове масове провадження спробою тиску на суддів напередодні виборів голови ВСУ. Через день Верховний суд спростував ці звинувачення, сказавши, що рішення про п`ятнадцять років ув’язнення замість пожиттєвого ув’язнення приймалося в той час, коли в Україні вже була скасована смертна кара, а у Кримінальному кодексі не було такої норми про по життєве ув’язнення.

У свою чергу, Вища рада юстиції, намагаючись виправдатися, заявила, що Верховний суд втручається у їхню діяльність. Ми попросили прокоментувати цю ситуацію експертів

Борис Беспалий, юрист:

У БАНКОВОЇ ПРОСТО ДІЙШЛИ РУКИ ДО ВЕРХОВНОГО СУДУ

Тут абсолютна прозора ситуація, на мою думку. До ВСУ і КС просто дійшла черга…

Коли президент прийшов до влади, у нього склався графік, коли й що робити. І ВСУ потрібен саме зараз, бо наближаються парламентські вибори, потім – президентські, усі ці резонансні політичні справи в кінцевому результаті дійдуть до розгляду Верховного суду, іде земельна реформа... Тобто потреба цієї влади в суді наразі зростає.

Президент Янукович з моменту вступу на посаду проводить лінію на концентрацію влади: провів конституційну контрреформу, узяв під контроль парламент, виконавчу владу, значною мірою контролює спеціальні органи, а тепер дійшла черга до судів – до третьої гілки влади. У цьому контексті й проводиться ця лінія. А все інше – техніка.

Щодо Верховного суду, то його спочатку, ну, не помножили на нуль, але позбавили багатьох повноважень, коли створили вищі спеціалізовані суди з кримінальних і цивільних прав, процесуальне значення Верховного суду дуже зменшилося… У Верховному суді голова не має іншого процесуального значення, крім як права свого голосу, але, як кажуть, туз він і в Африці туз. А президент прагне всієї повноти влади, тому потихеньку загвинчує гайки.

Що робитимуть судді? Ситуації будуть різні, оскільки є різні справи, є різні люди, які боротимуться до кінця, як от Станік з Ющенком, який її звільняв з КС, а вона боролася. Хтось піде на компроміс, а хтось не піде. У сьогоднішніх українських реаліях президент візьме під контроль Верховний суд. Та, гадаю, до кримінальних справ не дійде… Бо порушувати кримінальну справу проти будь-якого судді треба через парламент, але для цього треба мати серйозні аргументи, наприклад, схопити на гарячому. А суддя ж не відповідає за прийняті ним судові рішення в такому порядку… Тобто так само як депутат не відповідає за наслідки голосування. Навіть якщо є судова помилка, то це не є підставою для кримінального переслідування. Тому, як на мене, це справді просто інструмент такого тиску. Януковичу ж не потрібно стовідсотково лояльні судді, а більшість він обов’язково зробить.

Це абсолютно вписується в логіку президента, його дії абсолютно передбачувані.

Як виглядатиме такий суддя в очах Європи? Гадаю, це найменш хвилює президента, але це дуже хороше психологічне питання. Усе залежить від того, який парламент. Наприклад, коли в парламенті є почуття гідності і депутати відчувають себе владою, як оце було в першому скликанні, до певної міри в четвертому, то, звичайно, мають значення й такі деталі. А такий парламент, як зараз, який є просто протокольним відділом Банкової і проштамповує схожі рішення, то кого б не призначили у Верховному суді, жодного значення не має. Коли в органі нема самоповаги, коли він у приниженому стані, то абсолютно байдужі всі інші речі.

Якщо пленум ВСУ гідно обере голову, то до нього буде й відповідне ставлення, якщо ні, то це буде просто технічний, маріонетковий орган. І от сьогодні це питання вирішується: чи вдасться Верховному суду як корпорації залишитися дійсно владним органом, яким він до певної міри є ще зараз чи просто стане придатком до юридичного відділу Адміністрації. Тоді таке й буде ставлення до голови ВСУ.

Та це не зараз почалося, минула влада з судами вчиняла не краще. Згадайте, як їх закривали, ланцюгами рвали… Але все одно можна сказати, що суди як корпорація вистояли, їх повністю не підім’яли, а зараз підминають повністю.

Юрій Ключковський, народний депутат (НУ):

ІДЕ ЗНИЩЕННЯ ВИЩОГО СУДОВОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВИ

У Верховному суді України зараз відбувається розгром. Власне цими словами все сказано. Верховний суд отримує відплату за 2004 рік. Принаймні це так виглядає. Іде знищення вищого судового органу держави.

Здається, Вища рада юстиції остаточно уявила себе вищим судовим органом в Україні й хоче керувати Верховним судом, а це виглядає трохи смішно, водночас – гірко, бо Вища рада юстиції не є судовим органом і не повинна керувати судами. Тому все це виглядає дуже сумно.

Хто заправляє Вищою радою юстиції? Тут усе зрозуміло. В Україні сформувалася авторитарна система влади. Авторитарна система характерна тим, що немає поділу влади, фактично немає Конституції (ще колись Монтеск’є казав, що влада, яка не має поділу влади, не має Конституції). Так, в Україні сьогодні немає поділу влади, вона зосереджена в одних руках – як виконавча, так і законодавча, - і вся підпорядкована президенту. І це, звісно, свідчення браку демократії в державі.

В очах Європи такий тиск на Верховний суд виглядає дикунством. По-іншому назвати це важко. Це те, що європейці пережили в часи Французької революції і більше ніколи до того не повертаються – а це було двісті років тому.

Роман Зварич, екс-міністр юстиції, народний депутат (НУ):

СУДДІВ ПРОСТО ШАНТАЖУЮТЬ

Це все виглядає як пародія… Зрозуміло, що Верховний суд мав би забезпечити однакове застосування матеріальної частини законодавства, у даному випадку – Кримінального кодексу. За це б я міг покритикувати Верховий суд, але говорити про те, що в їхніх діяннях є ознаки злочину, порушення присяги… Та, Господи, це настільки пряма погроза напередодні доленосного рішення щодо голови Верховного суду! Це надто кричущий факт! Їх шантажують. По-іншому це не можна назвати.

Можливо, я став циніком, бо стільки років перебуваю в українській політиці, але мені здається, зовсім не випадково, що питання про можливе притягнення суддів ВСУ до кримінальної відповідальності порушується напередодні обрання нового голови Верховного суду.

Мета цього очевидна – щоб цілком підпорядкувати собі ВСУ.

Ксеня Лесів