Аварія в Донецьку: мажора, який вбив двох людей, відпустили

15 листопада у Донецьку сталась жахлива аварія. По вулиці Куйбишева 29-річний водій «Toyota Sequoia» не впорався з керуванням і насмерть збив двох людей. За фактом трагедії порушено кримінальну справу.

Водія випустили під заставу

15 листопада о 16 годині в Донецьку, рухаючись по вулиці Куйбишева 29-річний водій автомобілю «Toyota Sequoia» навпроти будинку № 144-б не впорався з керуванням. Він переїхав зустрічну смугу руху, виїхав на тротуар протилежної частини дороги, де наїхав на двох пішоходів. Внаслідок ДТП два пішоходи 1974 р.н. та 1954 р.н. загинули на місці пригоди.

Таке повідомлення опубліковане на сайті УДАІ ГУМВС України в Донецькій області.

Очевидці кажуть, що джип мчав на великій швидкості, а потім пішов на обгін по зустрічній смузі. Після аварії хлопець вийшов з машини і видзвонив свого адвоката, який порадив «казати, що на момент аварії ти втратив свідомість».

У Центрі громадських зв’язків ГУМВС України в Донецькій області сказали, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу, але поки що ведеться автомобільна експертиза та експертиза стану здоров’я підозрюваного, тому сказати щось напевно не можуть. Якщо водія визнають винним, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Але люди, які були на зупинці, впевнені: винуватець залишиться безкарним, бо він «мажор, син директора одного з комбікормових заводів».

Очевидці записали номер джипа АН 7900 АВ. Тим часом правоохоронці відмовляються від будь-яких коментарів з приводу особи водія. Зараз його випустили під заставу, суму якої всі приховують.

Хоча правоохоронці і відмовляються назвати прізвище винуватця ДТП, як повідомляє "Сегодня", в той фатальний вечір один зі свідків аварії чув, як під час розбору ДТП згадувалося ім`я Артема Миргородського. А коли показали йому фото 29-річного комерційного директора однієї з донецьких компаній, яка займається виробництвом кормів, він і ще один очевидець аварії упізнали водія джипа. Показова і та обставина, що фото Миргородського раптово зникло з сайту його компанії.

Діти залишились без вчительки, а Донецьк без талановитого митця

В аварії загинула Ганна Агеєва, яка була вчителькою фізкультури. У неї залишилася тільки мама і рідна тітка. Агеєва мала шанс вижити, але свідки кажуть, що швидку допомогу довелося чекати 40 хвилин.

“Вона була добра і - що рідкість – не підвищувала голосу ні на дітей, ні на колег. Любили її всі. Вона з роботи йшла в той день. Чоботи нові купила. А потім я її в цих чоботях на дорозі бачила. Вона лежить, навколо неї нікого, а біля цього мажора всі бігають, заспокоюють його. Це просто принизливо, після такого і жити не хочеться”, – розповіла завуч школи Валентина Шарова.

Другою жертвою став 57-річний коваль Руслан Мамісашвілі, скульптури якого прикрашають Парк кованих фігур. Під час ДТП машина збила його і протягла на бампері 20 метрів.

«Загиблого Руслана я знаю давно, він дуже сумлінний, думаючий коваль, справжній професіонал. Готувався стати начальником виробництва. Ми всі тут просто вшоковані», – коментує засновник і керівник Українського ковальського підприємства «Гефест» Віктор Бурдук.

Рекламна кампанія донецької ДАІ

Присутні на місці ДТП кілька десятків людей так обурилися страшним видовищем і спокоєм водія, що хотіли влаштувати самосуд. «Якби він у машині не закрився, не жилець був би. Йому в машину кричали, що пропонують ніж, щоб зарізався, або мотузку, щоб повісився», – розповів начальник техвідділу «Донецької автобази ДВЕК» Олександр Фомін.

Нагадаємо, у жовтні на Донеччині було проведено операцію «Мажор», яку досить гучно піарили. Працівники ДАІ виявили 43 порушення правил дорожнього руху. Серед порушень Державтоінспекція виявила перевищення швидкості, порушення вимог дорожніх знаків (зупинка заборонена), їзда без номерного знака. Крім того водії не давали дорогу пішоходам на пішохідному переході. Також в ході операції ДАІ виявляла водіїв з явними ознаками алкогольного сп`яніння. На цих водіїв були складені адміністративні протоколи.

Тим часом жахливе ДТП, що сталось 15 листопада, дійсно може залишитись безкарним. «Все вирішиться в недалекому майбутньому», - туманно відповіли у Центрі громадських зв’язків.

Це не перша подібна резонансна аварія в Донецьку. Навесні 2006 року біля філологічного факультету Донецького національного університету водій на «Mercedes» з номерами ruslan на величезній швидкості на пішохідному переході збив насмерть маму з донькою, а сам поїхав з місця злочину. Хлопець отримав лише умовне покарання.

Вікторія Іщенко, Донецьк

Центр інформації про права людини