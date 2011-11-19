Оголошено список претендентів на правозахисну антипремію

Українська Гельсінська спілка з прав людини оголосила кандидатів на отримання щорічної антипремії у сфері прав людини "Будяк року".

Як розповіла УНІАН PR-менеджер УГСПЛ Марина Говорухіна, "Будяк року - 2011" можуть отримати Національний Банк України, Головне управління Міністерства внутрішніх справ у м. Києві, міністр освіти України Дмитро ТАБАЧНИК, голова державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН, заступник голови Київського районного суду міста Харкова Світлана МУРАТОВА, Жовтневий районний суд міста Луганська, міський голова м. Херсон Володимир САЛЬДО та інші.

Національний Банк України був поданий в номінації «За найбрутальніше втручання в право на приватність». Установу звинувачують у виданні постанов, які не відповідають ЗУ «Про захист персональних данних» і є втручанням у право на приватність.

Головне управління Міністерства внутрішніх справ у м. Києві фігурує в номінації «За грубе порушення права на свободу мирних зібрань». Керівників управління звинувачують, зокрема, в « безглуздому і непропорційному використанні тисяч працівників міліції для охорони мирних зібрань» та «“присвоюванні” футболок “Спасибо жителям Донбасса” на акції 15 вересня 2011 року».

Міністр освіти України Дмитро ТАБАЧНИК висунутий у номінації «за систематичні порушення прав іноземних студентів». Міністр номінується за «Надання неякісної вищої освіти та не реагування на здирництво та махінації, що практикуються по відношенню до іноземних студентів».

Голова державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН фігурує в номінації «Найбільш інформаційно закритий орган влади». Цьому відомству закидають ненадання інформації про факт перебування осіб, не допущених на територію України, в ДП МА «Бориспіль», відмова повідомити причини недопуску як таким особам, так і їх представнику.

Заступник голови Київського районного суду міста Харкова Світлана МУРАТОВА номінована на правозахисну антипремію «За бездіяльність у випадку порушення прав людини, порушення права на свободу та справедливій судовий розгляд». Автор заявки стверджує, що суддя допустила грубе порушення прав людини на захист від катування та поганого погодження, а також права на свободу та справедливий судовий захист.

Жовтневий районний суд міста Луганська поданий в номінації «За порушення права на справедливий суд», міський голова м. Херсон Володимир САЛЬДО - в номінації «За бездіяльність у випадку порушення прав людини».

Номінантами також виступали Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та Кремінська районна рада, проте заявка була відкликана авторами в зв’язку з обіцянкою найближчим часом виправити ситуацію.

Деталі про кожну номінацію можна подивитись на сайті УГСПЛ.

Довідка УНІАН. Мета Антипремії "Будяк року" – привернути увагу громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбулися в державі протягом року, та стимулювати суспільну дискусію щодо небезпечних для прав людини тенденцій у правовій системі. Антипремія присуджується за найбільш ганебні та небезпечні порушення прав людини та основних свобод, що відбулися за минулий рік. Хто отримає будяк стане відомо 9 грудня, напередодні Міжнародного дня захисту прав людини.