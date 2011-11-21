Все більше українців віддають перевагу європейському вектору (опитування)

Динаміка результатів опитувань з лютого 2000 по жовтень 2011 року свідчить, що громадяни України віддають перевагу двом зовнішньополітичним напрямам: відносинам з ЄС і Росією.

Про це йдеться в результатах дослідження Центру Разумкова, текст яких має в своєму розпорядженні ZN.UA.

При цьому, згідно з результатами дослідження, якщо впродовж останніх років (2006-2010) пріоритет переважно віддавався російському напряму, то в 2011 році спостерігається послаблення проросійської орієнтації громадської думки. Ще в лютому кількість тих, хто вважав пріоритетним для України російський напрям, перевищувала кількість прихильників європейської інтеграції. Проте, починаючи з квітня 2011 року, кількість перших і других статистично значно не відрізняються.

При цьому в Центрі Разумкова відзначають, що геополітичні орієнтації мають чітко виражений регіональний характер: на Заході країни домінує європейська орієнтація, на Півдні та Сході – проросійська, а в Центрі ситуація постійно змінюється. Так, якщо в листопаді 2009 року 50,9% жителів Центрального регіону віддавали перевагу розвитку відносин з Росією, і лише 25,9% - відносинам з країнами ЄС, то в жовтні 2011 року ситуація була кардинально іншою: 47,7% жителів регіону вважали пріоритетним розвиток відносин з ЄС і 29,1% - з Росією.

На думку експертів, зниження проросійських зовнішньополітичних орієнтацій впродовж 2011 року може пояснюватися певним розчаруванням громадян в ефективності курсу на налагодження рівноправних партнерських відносин з Росією, що було одним із основних гасел Віктора ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів під час президентської виборчої кампанії.

Істотно також відрізняються геополітичні орієнтації представників різних поколінь. Так, європейський напрям частіше, ніж російський, підтримують респонденти молодше 50 років, старші ж частіше підтримують російський напрям.

Опитування проводилися Центром Разумкова з лютого 2000 р. по жовтень 2011 р. Останнє опитування проведене 29 вересня – 4 жовтня 2011 року. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.