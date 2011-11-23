Дослідник Голодомору заявляє, що його піддали тортурам і оббрехали

Директор Асоціації дослідників Голодоморів в Україні, заступник голови Української республіканської партії (УРП) Олександр УШИНСЬКИЙ звернувся до прокурора міста Києва Анатолія МЕЛЬНИКА, Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які учора, під час святкування Дня свободи на Майдані Незалежності, брутально схопили його та піддали тортурам.

Про це він заявив у коментарі Gazeta.ua.

Зокрема, громадський діяч розповів, що 22 листопада 2011 року о 19-й годині він перебував на столичному Майдані Незалежності на мітингу з нагоди Дня свободи. Після завершення мітингу підземним переходом директор Асоціації вийшов до перетину вулиць Хрещатик та Городецького з боку станції метро "Хрещатик".

"У цей час на автомобілі Шевроле, який знаходився поруч, встановили невеликий гучномовець. Скориставшись зручною нагодою, я привітав киян та гостей Києва зі святом та закликав 26 листопада вшанувати пам`ять жертв Голодомору-геноциду в Україні, звернувши при цьомуувагу присутніх, що влада всупереч рішенню суду забезпечила проведення провокативного мітингу одіозного КАЛАШНІКОВА (голови "Загальновоїнської спілки України")", - йдеться у заяві О.УШИНСЬКОГО.

У момент його виступу через паркан перескочили кілька десятків осіб у чорному камуфляжі без пізнавальних знаків - вони оточили автомобіль, вихопили з рук спікера мікрофон, вирвали кабель з підсилювача та не дали власнику Зіновію АНДРУХІВУ підійти до автомобіля.

"Після цього кілька чоловік схопили мене за руки і цинічно перекинули, як непотріб, через паркан прямо на проїжджу частину вулиці Хрещатик. Люди в чорному збили мене з ніг і волоком, завдаючи фізичного болю, затягли у приватний мікроавтобус синього кольору. При цьому поклали мене на проході між сидіннями обличчям до підлоги", - наголосив О.УШИНСЬКИЙ.

"Один з них тримав мене двома руками за горло, придушуючи до хрипоти. Два інших колінами видавлювали повітря з легень, а четвертий кричав і з силою топтався по ногах. Маючи давнє поранення легені, я благав їх не душити мене і зателефонувати керівнику Київського спецпідрозділу "Беркут" - полковнику міліції Володимиру ОЛЕКСАНДРОВУ, на що вони відповіли: "Мы сюда приехали из Чернигова и никому звонить не собираемся", - розповів заступник голови УРП.

За його словами, знущання тривали близько 30 хвилин.

"Мене доводили до втрати свідомості та після послаблення тиску на груди знову продовжували знущання. Як терориста, заломивши руки за голову, на одній з вулиць Києва пересадили до одиночної клітки в атозаку. А через хвилин 30 знову пересадили в інший автозак та доправили до територіального відділку №4 Шевченківського району", - уточнив О.УШИНСЬКИЙ.

Він додав, що керівник цього відділку - заступник начальника Шевченківського райвідділу міліції Володимир СОБЧЕНКО на вимогу невідомої особи у цивільному, яка відмовилась відрекомендуватись, "змусив двох дільничних інспекторів під диктовку невідомого на вухо" скласти на затриманого адміністративні протоколи, де останнього неправдиво звинуватили у нецензурній лайці на адресу правоохоронців.

"Прошу вас встановити осіб та притягнути їх до кримінальної відповідальності за вчинені над мною тортури та за приниження людської гідності", - резюмував О.УШИНСЬКИЙ, додавши, що його протримали до 12 години, поки не втрутився Герой України Левко ЛУК’ЯНЕНКО і не зателефонували Зорян ШКІРЯК та народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.