Чорнобильці на колінах просилися на сесію облради (додане фото)

У Донецьку лідери акції чорнобильців стали на коліна перед охороною Донецької облдержадміністрації, але їх не пропустили на сесію облради.

Як передає кореспондент УНІАН, Микола ГОНЧАРОВ, який очолює донецьку обласну організацію чорнобильців-інвалідів «Чорнобиль – єдність», і один із членів ініціативної групи, комендант наметового містечка Володимир ДЕРКАЧ сьогодні з 10.00 перебувають у будівлі ОДА, щоб потрапити на сесію облради, яка почала роботу о 13.00.

Пройти у будівлю їм допоміг народний депутат України Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

За словами М.ВОЛИНЦЯ, він провів трьох чорнобильців до будівлі, і мав намір сприяти тому, щоб вони виступили перед колегією облдержадміністрації, яка проходила з 10.00, але їх туди також не пустили.

Крім того, одного з чорнобильців, який вийшов з будівлі, вже не пропустила назад охорона, тому В.ДЕРКАЧ і М.ГОНЧАРОВ стали чекати початку сесії о 13.00 з наміром закликати депутатів облради підтримати їх, як це зробили депутати Луганської облради. Проте перед самою сесією до чорнобильців підійшов керівник фракції Партії регіонів Олександр БАБКОВ і повідомив, що їх не допустять на сьогоднішню сесію. Всі свої бажання вони повинні були передати на словах народному депутатові М.ВОЛИНЦЮ, який і виступив би перед депутатами Донецької облради.

М.ВОЛИНЕЦЬ пояснив кореспонденту УНІАН, що він, звичайно, може виступити перед депутатами, але було б краще, якби чорнобильці зробили це самі, оскільки лише вони можуть знати і відчувати кожній своєю клітинкою той біль, який їх штовхнув на акцію».

Чорнобильці нагадали охоронцям ОДА, що минулого тижня голова облради Андрій ФЕДОРУК під час зустрічі з протестувальниками особисто обіцяв цей виступ на черговій сесії облради. Охоронці, незважаючи на те, що чорнобильці стали перед ними на коліна, не пропустили їх до сесійної зали на другий поверх, керуючись розпорядженням А.ФЕДОРУКА.

Фото з сайту Остров