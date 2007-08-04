Комуністи пропонують відновити смертну кару

Комуністична партія України хоче тимчасово відновити смертну кару за умисне вбивство.

Про це говориться в Передвиборчій програмі КПУ “За народовладдя! Геть диктатуру!” в розділі щодо захисту громадянських прав українців.

“На вимогу громадян України та з метою посилення боротьби зі злочинністю комуністи внесуть на розгляд Верховної Ради законопроект про тимчасове відновлення смертної кари за умисне вбивство”, - записано в програмі.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Києві відбувся з’їзд КПУ, на якому було затверджено передвиборчу програму партії та її виборчий список. Лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО під час з’їзду заявив, що його політчина сила ставить перед собою завдання на дострокових виборах до Верховної Ради отримати 10-12% голосів виборців.

Офіційно смертна кара в Україні відмінена Законом України від 22 лютого 2000 року №1483-ІІІ "Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України", яким внесено відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України і замінено смертну кару на довічне позбавлення волі.