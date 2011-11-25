Помічника Ландіка, який побив інспектора ДАІ, амністували

Помічник народного депутата Володимира ЛАНДІКА Володимир В., який побив у березні 2011 року прямо на посту працівника ДАІ Олексія КОСЯКОВА, амністували.

Як повідомляє газета «Сегодня» з посиланням на голову Жовтневого суду Луганська Олександра СИТНИКА, помічник В.ЛАНДІКА визнав свою провину в суді. «Провадження справи припинено у зв`язку з амністією. Він визнав провину...» - сказав О.СИТНИК.

Суддя Михайло СІЛІННИЙ, який розглядав справу, розповів, що потерпілий не має претензій до кривдника. Останньому за побиття інспектора при виконанні загрожувало до 5 років в`язниці.

За неофіційною інформацією видання, тепер кривдник інспектора буде зобов`язаний виплатити правоохоронцю символічну 1 гривню. «Випадки, коли амністують тих, хто побив міліціонера, - рідкісні. Але якщо у міліціонера немає претензій, то тоді суд може і відпустити», - сказала газеті адвокат Тетяна МОНТЯН.

Як повідомлялося, в березні автопатруль у складі О.КОСЯКОВА і Андрія СЛИВИ зупинив Mercedes, в якому їхав В.ЛАНДІК зі своїм помічником, за перевищення швидкості. За декілька хвилин автоінспектор був побитий помічником В.ЛАНДІКА і попав до лікарні. За принциповість в роботі О.КОСЯКОВ був нагороджений керівництвом УМВС, а стосовно помічника порушили кримінальну справу.