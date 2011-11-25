Більше 60 правозахисних організацій заступилися за Беляцького

64 правозахисних організації, члени і партнери міжнародної мережі Домів прав людини, рішуче засуджують вирок білоруському правозахиснику Алесю БЄЛЯЦЬКОМУ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться в спільному зверненні правозахисників до Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, а також генпрокурора Олександра КОНЮКА і міністра юстиції Олександра БІЛЕЙЧИКА.

«Ми закликаємо білоруську владу негайно зняти всі звинувачення з А.БЄЛЯЦЬКОГО і припинити його кримінальне переслідування. Ми вважаємо, що А.БЄЛЯЦЬКИЙ був покараний за свою участь у справі захисту прав людини в Білорусі. Справа А.БЄЛЯЦЬКОГО – це ще один крок білоруської влади проти правозахисників, аби змусити замовкнути голоси, які нагадують про зобов`язання Білорусі у сфері прав людини», - сказано в заяві.

Звернення підписали правозахисні організації Азербайджану, Бельгії, Боснії і Герцеговини, Великобританії, Грузії, Данії, Литви, Росії, України, Хорватії, Чехії, Швеції.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада суд Первомайського району Мінська засудив віце-президента Міжнародної федерації з прав людини, керівника закритого білоруською владою правозахисного центру «Весна» А.БЄЛЯЦЬКОГО до 4,5 року позбавлення волі в колонії посиленого режиму з конфіскацією майна. Правозахисник визнаний винним згідно з ч.2 ст.243 Кримінального кодексу Білорусі (приховування доходів в особливо великому розмірі). Доводи захисту про те, що кошти, які перераховуються на банківські рахунки А.БЄЛЯЦЬКОГО в Литві і Польщі, не були його особистим доходом, а використовувалися для правозахисної діяльності, суд визнав необгрунтованими.