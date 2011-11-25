Водія, який збив двох людей у донецьку, затримали

Водій, який 15 листопада збив насмерть двох людей у Донецьку, перебуває у СІЗО.

Про це повідомляє Центр інформації про права людини із посиланням на голову Куйбишевського районного суду у місті Донецьк Вікторію БАТМАНОВУ.

На минулому тижні у Куйбишевському районному суді міста Донецька відбувся закритий суд щодо зміни запобіжного заходу за поданням слідчого даної справи. «Ще у вихідні у всіх ЗМІ казали, що підозрюваного відпустили під заставу, хоча він вже був направлений до слідчого ізолятору», - повідомляє Вікторія БАТМАНОВА.

За її словами, справу ще не передали на розгляд суду. Розгляд почнеться мінімум через кілька місяців. «Аварія сталася лише тиждень тому. Ще мають зробити автомобільну, судово-трасологічну, судово-медичну експертизу та дослідження трупів. За законом досудові експертизи мають тривати не більше трьох місяців», - сказала голова Куйбишевського районного суду.

«Процедура експертиз займає дуже багато часу. Спочатку треба відтворити обстановку події, аби побачити гальмівний шлях та прорахувати швидкість водія. Паралельно треба опитати свідків, самого водія, дізнатись причину такого його маневру — чи то перепона на шляху була, чи то пішохід на дорогу вибіг. Якщо виною всьому стан здоров’я водія, треба теж експертизу робити. Тобто, головне — судово-медична та автотехнічна експертизи», - розповідає донецький юрист Владислав СЕРГІЄНКО.

«Справи щодо ДТП розглядає міліція. Подання про зміну запобіжного заходу може ініціювати прокурор, а після цього до розслідування підключається міліція», - повідомила прес-секретар прокурора Донецької області Яна СОБОЛЕВСЬКА.

Інформацію щодо затримання підозрюваного підтвердив і начальник відділу зі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області Ігор ДЬОМІН.

Нагадаємо, 15 листопада у Донецьку по вулиці Куйбишева сталась аварія. 29-річний водій «Toyota Sequoia» збив насмерть вчительку фізкультури в одній з донецьких шкіл Ганну Агеєву та коваля, скульптури якого прикрашають Парк кованих фігур, Руслана Мамісашвілі. Очевидці стверджують, що за кермом був «мажор» - комерційний директор однієї з донецьких компаній.

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