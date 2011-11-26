Комісар РЄ: немає підстав тримати під вартою Тимошенко, Луценка й Іващенка

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ заявляє про відсутність підстав для утримання під вартою екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА до рішення суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами Т.ХАММАРБЕРГА, є лише три підстави, за якими людей можуть тримати під вартою до рішення суду: якщо є ризик того, що вони намагаються втекти, знищити докази або чинити тиск на свідків. «Я вважаю, що у випадках ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКА та ІВАЩЕНКА відсутні причини, які б уможливлювали їхнє тримання під вартою», - сказав Т.ХАММАРБЕРГ.

«Це не означає, щ я висловлюю якісь думки щодо вагомості звинувачень, які їм висуваються. Мова йде лише про підстави для їхнього утримання під вартою», - додав він.

Т.ХАММАРБЕРГ зазначив, що висловлював свої занепокоєння з цього приводу ще до візиту в Україну, і під час перебування в Україні не почув нічого, щоб змусило його змінити свою точку зору.

«Я впевнений, що така позиція не дасть можливості усім тим, хто приймає рішення з цього приводу легко, її ігнорувати», - додав Т.ХАММАРБЕРГ.

За його словами, міжнародні стандарти є дуже жорсткими в цьому питанні і грунтуються на одному із фундаментальних принципів правосуддя, а саме - презумпції невинуватості. «До того, як буде доведено провину в суді, люди мають вважатися невинуватими», - сказав він.

Т.ХАММАРБЕРГ також повідомив, що не просив під час свого візиту дозволу на зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО, але отримав багато інформації, щоб бути обізнаним в цьому питанні.