6 серпня відбудеться прес-конференція Київської незалежної медіа-профспілки про стан справ в тижневику «Без Цензури» і трудовий конфлікт

6 серпня о 14.00 відбудеться прес-конференція про стан справ в тижневику «Без Цензури» і трудовий конфлікт. Учасники: Михайлина Скорик – голова КНМП (Київської незалежної медіа-профспілки), Кирило Хорошилов – член КНМП, Юка Гаврилова – голова осередку КНМП в газеті «Без Цензури» (прес-центр «РБК-Україна», вул. Грушевського, 10). Телефон: 8 (67) 406-99-49, 8 (050) 341-70-53.

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