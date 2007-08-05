Прес-конференція представників правозахисних організацій з приводу порушень прав лідера ВГО «Молодь - надія України» – Вадима Гладчука

7 серпня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція лідерів правозахисних організацій Володимира Яворського – Український союз Хельсінкі з прав людини і Едуарда Багірова – міжнародна правозахисна організація «Міжнародна ліга захисту прав громадян України» з приводу порушень норм Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України і конституційних прав громадянина України, лідера ВГО «Молодь - надія України» – Вадима Гладчука (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.