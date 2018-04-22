Андріївський узвіз як лакмусовий папірець беззаконня у Києві

Київську вулицю Андріївський узвіз іноді порівнюють з паризьким Монмартром або московським Арбатом. Митці тут демонструють свої роботи. У продавців сувенірів можна купити прикраси, посуд із скла і кераміки, кумедні фігурки з дерева, іграшки. Колекціонери обмінюються медалями, монетами і багато чим ще. На Узвозі виступають співаки й артисти.

Історична вулиця, де колись жив відомий письменник Михайло Булгаков, наче магніт, притягує туристів та охочих до незвичного киян. Тим більш дивно, що одного разу ореол віків над нею вирішили розвіяти. Київська влада виділила бізнес-структурам за останній рік 16 земельних ділянок на Узвозі під забудову - повідомляє “Газета по-київськи”. На цих ділянках планується побудувати магазини, ресторан, готель і житлові будинки. Згідно експертної оцінки архітекторів та реставраторів, зведення таких споруд загрожує існуючим будівлям на вулиці, деякі з них не мають фундаменту і можуть завалитися під землю. До того ж проекти суперечать українському законодавству та статусу вулиці.

Андріївський узвіз належить до Державного історико-архітектурного заповідника „Стародавній Київ” та знаходиться у пам’яткоохоронній зоні історичного центру Києва. Вулиця захищається законом України „Про збереження культурної спадщини”, рядом нормативних актів, ратифікованих міжнародних договорів та хартій, державою Україна. Тому, на одностайну думку митців Андріївського, нові будинки там будувати не потрібно: треба реставрувати історичні будівлі і зберігти неповторне обличчя вулиці.

Таким чином, “консервативна” позиція художників зіткнулася з комерційними інтересами забудовників Андріївського узвозу. Виник конфлікт, в якому проявилися численні вади і нецивілізовані аспекти відносин влади та бізнесу із громадянським суспільством.

14 серпня 2006 року Подільська районна в м. Києві державна адміністрація організувала громадські слухання на тему "Чи потрібна розробка комплексної стратегії розвитку Андріївського узвозу?". Учасники громадських слухань одноголосно проголосували за реставрацію узвозу, але у протоколі слухань згодом з’явився термін „реконструкція”, що згідно Закону "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" може передбачати повне знесення історичних будівель чи зміну їх цільового призначення. “Факт фальсифікації документації готові засвідчити в суді 60 учасників громадського обговорення” – повідомляє офіційний сайт НДО “Опора”. Ця громадська організація разом з творчою спілкою “Асоціація діячів сучасного мистецтва України” розпочала збір підписів проти реконструкції Узвозу.

6 вересня 2006 гроку на офіційному сайті Київської міської держадміністрації було опубліковано повідомлення про те, що відділ капітального будівництва Подільської районної в Києві державної адміністрації оголосив тендер на проект реконструкції Андріївського узвозу. Але дозволу на проведення тендеру Подільська РДА не мала, тому під тиском громадськості визнала свою помилку та відмовилася від конкурсу.

28 вересня 2006 року у приміщенні Будинку архітектора відбулися громадські слухання щодо планів та проектів реставрації вул. Андріївський узвіз, що є частиною історичного заповідника "Стародавній Київ". Було ухвалено резолюцію щодо необхідності реставрації вулиці Андріївський Узвіз і недопустимості її реконструкції, про використання спеціальної легкої техніки під час проведення реставраційних робіт, збереження існуючих будинків і проведення їх реставрації на основі історичних матеріалів з використанням традиційних для того часу технологій, збереження мистецького вернісажу на Андріївському узвозі, створення комфортних та естетично виважених умов для виставок-продажів, надання гарантій митцям щодо повернення їх на робочі місця, забезпечення вільного доступу громадськості до існуючої та тієї, що розробляється містобудівної документації.

8 жовтня 2006 року кількома десятками невідомих осіб була захоплена і зруйнована будівля колишнього вірменського кафе за адресою вул. Андріївський узвіз, 14. Зараз на її місці ведуться будівельні роботи.

А в грудні 2006 року митці Андріївського узвозу дізналися, що їх виселяють з творчих майстерень. Районне комунальне підприємство “Оренда” запропонувало митцям звільнити приміщення.

Євген Карась, керівник “Асоціації діячів сучасного мистецтва”, розповідає: «22 грудня 2004 року я одержав повідомлення про те, що питання оренди моєї майстерні в будинку за адресою Андріївський узвіз, 22А, розглянутий районною конкурсною комісією 14.11.2006 і вирішено договір не продовжувати, а приміщення передати іншому орендарю. Ніяких оголошень про час засідання цієї комісії не було, мене туди ніхто не запрошував, правила конкурсу за оренду ніхто не оприлюднив. Причому я справно сплачую за оренду й за комунальні послуги. Хто займе приміщення замість «Ательє Карася», не знаю, але серед усіх серйозних культурно-мистецьких організацій я не знаю жодної, яка б претендувала на мою творчу майстерню. Така ж ситуація у «Центру сучасного мистецтва» і в багатьох інших митців, які за всіма рейтингам і опитуванням найкращі у нашій справі» (цитується за газетою “Вечірні Вісті”).

Голова громадської культурно-мистецької ради при районній адміністрації Ірина Лисенко-Ткачук давно бореться за приватизацію своєї творчої майстерні. На її думку, це єдиний ефективний спосіб припинити зазіхання бізнесменів на цей заповідник київської старовини. За словами пані Лисенко-Ткачук, українське законодавство в сфері культури навіть зобов`язує місцеве самоврядування сприяти художникам в приватизації творчих майстерень. Але Подільська районна рада кілька років тому прийняла постанову, якою заборонила приватизувати приміщення художників на Андріївському Узвозі. Хоч суд визнав цю постанову незаконною, її досі не скасовано.

Результати кулуарно проведеного конкурсу на оренду приміщень, де зараз знаходяться творчі майстерні митців та художні галереї, оскаржені в судовому порядку. Але в цьому році бізнес-структури, почали активний наступ на художників, які не хотіли добровільно виселятися з майстерень. Художники назвали бізнесменів “рейдерами” – бізнес-піратами, що напівлегальними методами захоплюють те, що їм не належить. От цитата з розповіді Євгена Карася газеті “День” про те, як “рейдери” захоплювали його приміщення:

“Спочатку однієї ночі наш рейдер поміняв замки в приміщенні. Ми ж, щоб зберегти творчі роботи, заварили двері. Але вони, щоб вдертися в приміщення, 2—3 рази на добу (або рано-вранці, або вночі) робили набіги з інструментами типу ломика. Ми спеціально чергували, щоб вчасно викликати юристів, які з нами працюють, й міліцію і таким чином зупинити злам приміщення. Всі ці набіги відбувалися з охоронцями рейдерів. В ніч з 26 на 27 червня до приміщення Асоціації діячів сучасного мистецтва України і сховища арт-галереї «Ательє-Карась» заскочило близько 20 бойовиків. Вони ломами, кийками і молотами розтрощили вікна і двері, кувалдами вибили броньовані двері й зайняли приміщення. І це при тому, що міліція, яка приїхала за нашим викликом, нічого не робила! Єдине, про що ми домовилися — що вони не будуть торкатися наших картин і ми їх зможемо винести на цьому тижні. Я наголошую: якби в них були законні підстави, вони б це зробили з судовим виконавцем. У нас є судова ухвала Господарського суду Києва про те, що наша асоціація може безперешкодно користуватися приміщенням. Але наші опоненти, рейдери отримали рішення одного харківського суду при якійсь біржі і тепер судитимуться самі з собою... Вони зробили договір оренди і договір суборендатора (договори затверджені Подільською райдержадміністрацією), який нібито також орендує наші приміщення. І тепер суборендатор судиться зі своїм орендатором для того, щоб отримати рішення суду по виселенню — судиться в Харкові. Це — типова юридична казуїстика, в якій важко розібратися, адже рейдери відрізняються від бандитів тим, що все роблять зі згоди місцевої влади і нібито юридично правильно”.

В даному випадку відбулося цинічне порушення права митців на недоторканість їх приватної власності. Очевидно, що сумнівного характеру юридична казуїстика була б марною без співучасті районної державної адміністрації та правоохоронних органів у порушенні права на приватну власність.

Оскільки про кримінальну відповідальність рейдерів в умовах правового нігілізму (проявом якого є бездіяльність правоохоронців) не йдеться, цікаво звернути увагу на те, як відобразився конфлікт між митцями і бізнесменами у політичній сфері.

Добре знаючи, що більшість киян не схвалюють знищення історичного обличчя Андріївського Узвозу, голова Київської міської ради – заступник і довірена особа міського голови Олесь Довгий оголошує вимогу про відставку голови Подільської районної адміністрації Євгена Романенка. Пан Романенко, між іншим, обраний до райради від того самого “Блока Леоніда Черновецького”, що й провів по своїм спискам у Київраду Олеся Довгого. Але “Блок Черновецького” не виключає Романенка зі своєї фракції і не вимагає його переобрання головою районної ради, що автоматично потягло б його усунення з посту голови районної адміністрації (виконавчого комітету). На вимогу опозиції Романенко 26 липня звітує про ситуацію в районі перед депутатами Київради, і... переконує депутатську більшість у тому, що “район змушений був відібрати приміщення у митців”, бо закон про державний бюджет примушує всі договори оренди без винятку заключати на конкурсній основі. І єдиною реакцією Київради на конфлікт навколо Андріївського узвозу є ухвалення декларативного звернення до Верховної Ради, Кабміну і Президента щодо необхідності переглянути закон про держбюджет. В той же час Євген Романенко переконує, що договори на оренду творчих майстерень художникам він розпорядився пролонгувати. Але, за словами Євгена Карася, йому цього не пропонували і прибиратися з приміщення арт-галереї “Ательє Карась” його “рейдери” не збираються.

Також на засіданні Київради 26.07 секретар Олесь Довгий просить лояльну мерові більшість не голосувати за подані опозицією проекти рішень щодо відміни землевиділень під забудову на Андріївському узвозі та щодо реставрації вулиці. В цій ситуації яскраво проявилося те, що брехня є повсякденною нормою політичної поведінки керівників місцевого самоврядування в Києві.

Оскільки непрозорістю прийняття рішень та бездіяльністю у відповідь на дії “рейдерів” посадовці місцевого самоврядування явно лобіюють бізнес-інтереси забудовників Андріївського Узвозу, напрошується висновок про вкорінену систему політичної корупції у місцевій політиці в Києві – як на районному, так і на міському рівнях.

Зрештою, простий юридичний аналіз не залишає каменя на камені від казуїстики, якою прикриває вигнання художників з творчих майстерень районна влада.

Дійсно, в статті 118 Закону "Про державний бюджет України на 2007 рік" сказано: “Установити, що у 2007 році передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах. Орендна плата за державне та комунальне майно визначається відповідно до її ринкової вартості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. (...)Договори оренди державного та комунального майна, укладені до 1 січня 2007 року (крім договорів на оренду державного та комунального майна, укладених бюджетними установами, Пенсійним фондом України та його органами, а також щодо цілісних майнових комплексів), у шестимісячний термін підлягають обов`язковому перегляду відповідно до встановленої норми”.

Але згідно рішенню Конституційного суду № 6-рп/2007 "Верховна Рада України не повноважна при прийнятті закону про Державний бюджет України включати до нього положення про внесення змін до чинних законів України, зупиняти дію окремих законів України та/або будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України правове регулювання суспільних відносин".

Давайте звернемося до Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", до статті 9 "Права творчих спілок", де чітко сказано: "на пріоритетність при продовженні договору оренди приміщень, які вони орендують під творчі майстерні, студії, лабораторії тощо".

Звідси випливає, що стаття 118 Закону України про держбюджет на поточний рік є неконституційною і має бути скасована, бо суперечить законові про творчі спілки. Чесний суд не сприяв би рейдерам. Але в реальному правовому полі України, за оцінкою правознавця Тетяни Монтян, митці мають мало шансів відстояти свою правоту через суд: “Позиція правильна, але суди художники все одно програють. Тому що українські суди менше за все цікавить формальна законність та абстрактна справедливість. Їх цікавить тільки бабло”...