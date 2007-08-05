Ющенко вшанував жертв сталінських репресій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО від імені Української держави направив звернення учасникам вшанування пам’яті жертв Великого терору 1937-1938 років в Карелії.

«Ми поділяємо біль кожного народу, чиї кращі сини і доньки стали жертвами тоталітарного режиму», – йдеться у зверненні Віктор ЮЩЕНКА, повідомляє ВВС.

Він підкреслив, що від сталінських репресій зазнали втрат народи України, Росії, Білорусі, Грузії, Азербайджану, інших республік колишнього СРСР, і це є спільною трагедією.

«В історії України пам’ять про Соловки має святе значення», – зазначив Президент України, додавши, що сотні видатних науковців, діячів культури, духовних лідерів, невинно закатованих у Сандоморосі, були «розстріляним відродженням» нації:

«Наш обов`язок – зробити все можливе, щоб прийдешні покоління ніколи не забули ці трагічні сторінки нашої спільної історії. Злочини тоталітаризму мають бути засуджені», – наголосив глава Української держави.

В Карелії 4 і 5 серпня пройдуть Дні Пам`яті жертв «Великого терору» 1937-1938 років. Ця акція відбудеться у місті Медвежогірське і на Меморіальному кладовищі «Сандормох» за підтримки Міжнародного товариства «Меморіал», Фонду імені Д.С. ЛІХАЧОВА, Уряду Республіки Карелія. У траурних церемоніях візьмуть участь делегації, що представляють різні регіони Росії, а також Литву, Польщу, Україну, Фінляндію, Швецію, Естонію.

У 1930-ті роки урочище Сандормох під Медвежогірським використовувалося як місце розстрілу і поховання засуджених жителів довколишніх районів Карелії і ув’язнених Біломоро-Балтійського табору НКВС.

А з 27 жовтня по 4 листопада 1937 в Сандормосі були привезені і розстріляні 1111 ув’язнених Соловецького табору і серед них – багато видатних громадських діячів, діячів науки, культури, релігії Татарії, Удмуртії, Республіки німців Поволжя, України, Білорусі, Грузії, Азербайджану та інших регіонів колишнього СРСР.

Міжнародні Дні пам`яті проводяться в Сандормосі щорічно, починаючи з моменту відкриття тут в 1997 році Меморіального кладовища. Цього року виповнюється 70 років від початку масових «спецоперацій НКВС».

В ході цих злочинних операцій за неповні шістнадцять місяців було заарештовано за політичними звинуваченнями – переважно вигаданими – близько 1,7 млн. осіб; більш як 700 тисяч з них – страчено. Масові розстріли почалися саме з 5 серпня 1937 р. Тому в 2007 році Міжнародний День Пам`яті в Сандормосі відзначатиметься особливо – як день пам`яті жертв «Великого терору».