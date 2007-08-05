Продавці національної символіки чергують на майдані цілодобово

Торгівці національною символікою, літературою та дисками, аудіокасетами з національними піснями розпочали на Майдані Незалежності в Києві цілодобове чергування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН учасники акції, чергове гоніння на них розпочалося 2 серпня. Будь-яких документів щодо рішення про ліквідацію їм надано не було, а вчора, за словами учасників акції, на місця, де вони торгують, були пригнані автомобілі та трактори комунальних служб.

Також, повідомили учасники акції, особи, які підходили до торговців, представляючись різного роду чиновниками, не надали їм будь-яких рішень, в тому числі й Шевченківської райдержадміністрації в м. Києві, у підпорядкуванні якої знаходиться частина території Майдану Незалежності.

З метою припинення такого, як вважають торгівці національною символікою, свавілля з боку київської влади, вони розпочали цілодобове чергування на місці торгівлі та збір підписів на свою підтримку.

Наразі на Майдані Незалежності встановлюються два кіоски з назвою «Бессарабський дворик», а також біля одного з фонтанів розташоване літнє кафе.

Всі ці дії з ліквідації торгових лотків їх власники схильні пов’язувати з небажанням столичної влади підтримувати «все українське».

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня на брифінгу в Київській мерії міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що має намір «європеїзувати» торгівлю національною символікою на столичному Майдані Незалежності. «Ніколи, доки я залишатимуся мером Києва, на Майдані Незалежності, який є символом країни, не буде ніяких лавок, величезного розміру ось цих столів, де продавалося все підряд, у тому числі і антисемітська література», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Разом із тим, зазначив мер, символіку потрібно і можна продавати на Майдані Незалежності. За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «сьогодні я сказав людям, що всім підприємцям, хто захоче торгувати на Майдані, я відкрию зелену вулицю, дам необхідні дозволи, але це може виглядати зовсім по-іншому, як це виглядає в Європі. У таких місцях ходять з лотками і продають значки, фотографії, що символізують головні історичні цінності. Але це не торгівля шкарпетками і всякою нісенітницею. І все це має бути красиво, інакше це жлобство, а жлобства на Майдані я не потерплю». За словами мера, у міської влади вже є план озеленення Майдану Незалежності, і при цьому, наголосив він, без жодної реконструкції.