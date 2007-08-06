УНІАН розпочинає випуск нового вісника «Права людини»

Інформаційне агентство УНІАН за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» розпочинає випуск нового інформаційно-аналітичного продукту «УНІАН - Права людини».

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник генерального директора УНІАН Валерій НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, впродовж шести місяців – з 1 серпня 2007 року по 1 лютого 2008 року - агентство випускатиме інформаційно-аналітичний щотижневий вісник, який збиратиме, систематизуватиме, оброблятиме та аналізуватиме інформацію про дотримання прав людини в Україні та висвітлюватиме діяльність правозахисних громадських організацій і громадських рад при органах державної влади, поширюватиме її для використання центральними та регіональними засобами масової інформації.

В рамках проекту агентство створить спеціальний сайт, присвячений правовій проблематиці, де у популярній, доступній і цікавій формі подаватимуться новини правозахисників.

Також щомісяця УНІАН проводитиме прес-конференції і круглі столи за тематикою проекту, де на розгляд громадськості і ЗМІ будуть виноситися ключові аспекти розвитку України як правової громадянської держави.

«Ініціатива є «піонерською» в Україні, бо до цього часу ЗМІ не виділяли окремим напрямком своєї роботи сферу прав людини. Всією роботою і контактом із суспільством займалися самі правозахисники. В багатьох ЗМІ можна побачити, що тема прав людини опиняється в криміналі, і це максимальне розуміння терміну «права людини» журналістами. Хоча права людини по своїй суті є визначенням рівня справедливості в стосунках громадянина і держави», - заявив в ході презентації виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ.

За словами виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження» Євгена БИСТРИЦЬКОГО, українські політики не створюють умов для розвитку громадських організацій, громадянського суспільства як такого, яке могло б вимагати підзвітності від органів державної влади. «Тому важливо, щоб громадські організації мали можливість доносити до населення результати своєї роботи через ЗМІ», - переконаний Є.БИСТРИЦЬКИЙ.

Як повідомила редактор інформаційно-аналітичного тижневика «УНІАН - Права людини» Тетяна ПЕЧОНЧИК, в ході проекту УНІАН пропагуватиме серед населення, керівників і спеціалістів, співробітників ЗМІ правові знання, популяризуватиме ідеї та норми правового суспільства в українських друкованих та електронних засобах масової інформації. ЗМІ отримають канал оперативної, точної, доступно викладеної правничої інформації, насамперед – щодо діяльності правозахисних організацій та громадських рад при органах державної влади, якої, враховуючи рівень розвитку українського суспільства і його інституцій, поки що дуже бракує.