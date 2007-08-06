Прес-конференція на тему: ”Хто допомагає страховим компаніям ошукувати клієнтів?”

9 серпня об 11.00 відбудеться прес-конференція на тему: "Хто допомагає страховим компаніям ошукувати клієнтів?" Учасники: Леонід Хорін, генеральний директор ВО громадських організацій "Асоціація страхувальників України"; Денис Полтавець, експерт проекту ООН і ЄС "Суспільство споживачів і громадські організації"; Григорій Лисенко, директор Асоціації "Укртеплоелектроцентраль"; Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської Ради захисту прав і безпеки пацієнтів; Людмила Солоп, керівник юридичного департаменту Всеукраїнської Ради захисту прав і безпеки пацієнтів (“Українські новини”, вул. Еспланадна, 20). Потрібна акредитація. Телефон: 494-3165, e-mail: centre@ukranews.com.

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