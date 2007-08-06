Журналісти тижневика ”Без цензури” просять виплатити зарплату

Журналісти тижневика “Без цензури” вимагають від засновника видання погасити їм тримісячну заборгованість із заробітної плати. Про це сьогодні під час прес-конференції заявила голова Київської незалежної Медіа-профспілки Михайлина СКОРИК.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, востаннє колектив видання отримував заробітну плату 27 червня 2007 року, але не в повному обсязі.

М.СКОРИК повідомила, що 5 липня колектив звернувся до виконуючого обов’язки генерального директора ТОВ “Українські медіа-ресурси” (ТОВ “Українські медіа-ресурси” є засновником видання тижневика “БЦ”) Євгена КЛИМЕНКА з проханням пояснити причини затримки виплат. У відповідь, зазначила вона, Є.КЛИМЕНКО заспокоїв колектив, пообіцявши найближчим часом виплатити зарплату та гонорари працівникам редакції.

Водночас, за словами М.СКОРИК, 21 липня він повідомив, що грошей на зазначені цілі немає. Крім того, наголосила вона, Є.КЛИМЕНКО повідомив, що вже четвертий номер “Без цензури” друкується у борг, борги є також і за оренду приміщення, за послуги типографії і перед розповсюджувачами, а також немає коштів для ведення поточної діяльності.

М.СКОРИК також зазначила, що 26 липня відбулися загальні збори трудового колективу, де було прийняте рішення сформувати переговорну групу з керівниками та власниками видання. Крім того, за її словами, у редакції оголошено передстрайковий стан. При цьому, М.СКОРИК зазначила, що 1 серпня колектив вирішив висвітлити ситуацію, що склалася, на шпальтах газети, однак за наказом генерального директора ТОВ “Українські медіа-ресурси” Дениса ДЕНИСЕНКА друк чергового видання було зупинено.

Вона також повідомила, що 27 липня працівники редакції газети направили колективний лист Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, керівнику Секретаріату Президента Віктору БАЛОЗІ, голові партії НСНУ В’ячеславу КИРИЛЕНКУ та заступнику голови Секретаріату Президента Роману БЕЗСМЕРТНОМУ. Однак досі, зазначила М.СКОРИК, відповідь не надійшла.

М.СКОРИК повідомила, що колектив газети вимагає від її власників та засновників прояснити майбутню долю “Без цензури” та підписати із трудовим колективом договір, яким будуть врегульовуватися всі конфліктні питання.