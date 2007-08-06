Кримським журналістам допомагатимуть під час виборів

У зв`язку з початком позачергової кампанії з виборів Верховної Ради України Комітет з моніторингу свободи преси в Криму проводитиме моніторинг дотримання українського і міжнародного законодавства у сфері свободи мас-медіа і відслідковуватиме дотримання прав журналістів в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках проекту передбачається збір і оприлюднення інформації про порушення принципів свободи слова в Криму, петиційні кампанії на захист журналістів, надаватиметься їм юридична допомога.

У його рамках проводитиметься постійний збір і оприлюднення інформації про порушення принципів свободи слова в Криму, петиційні кампанії на захист журналістів та юридична допомога.

У рамках проекту Комітет співробітничатиме з Юридичним консалтинг-центром, фахівці якого (Еміне Авамілєва, Арсен Османов, Сафія Шабанова) зможуть надати правову допомогу незалежним ЗМІ та журналістам ЗМІ всіх форм власності. Телефони для контактів і звернень: (0652) 71-05-95, (050) 584-11-67 (Комітет) і (0652) 51-07-91 (050) 966-05-49 (Центр), електронна пошта: kommon@mail.strace.net .

Проект реалізовується за сприяння Відкритого фонду підтримки засобів масової інформації України.