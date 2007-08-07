Правозахисники вимагають від МВС взяти на особистий контроль справу Гладчука

Правозахисні організації України вимагають від керівництва Міністерства внутрішніх справ взяти під особистий контроль справу щодо затримання голови Всеукраїнського молодіжного об’єднання «Молодь – надія України» Вадима ГЛАДЧУКА.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив представник Української Гельсинської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ.

Він зазначив, що цією справою має опікуватися якщо не сам міністр внутрішніх справ, то хоча б один з його заступників. Крім того, наголосив В.ЯВОРСЬКИЙ, правозахисні організації вимагають негайного звільнення В.ГЛАДЧУКА з-під варти. За його словами, справа щодо затримання голови Всеукраїнського молодіжного об’єднання «Молодь – надія України» є виключно замовною. В.ЯВОРСЬКИЙ зазначив, що якщо не будуть вжиті адекватні дії з боку правоохоронних органів, то правозахисні організації змушені будуть винести це питання на розгляд міжнародних інституцій – Європейський суд з прав людини, ОБСЄ, “Міжнародну амністію” тощо.

В свою чергу адвокат В.ГЛАДЧУКА Олег МУСІЄНКО наголосив, що справа, за якою затримано його підзахисного, порушено за два місяці до скоєння злочину, в якому його звинувачують. Він нагадав, що 1 серпня ц. р. біля будинку на вул. Хрещатик, 6 було затримано голову об’єднання «Молодь - надія України» під час пікетування представниками ВМО Тендерної палати України. Того ж дня стосовно В.ГЛАДЧУКА старшим слідчим Солом’янського районного управління Головного управління МВС міста Києва незаконно порушено кримінальну справу “за безпідставним звинуваченням” у скоєнні ним 30 серпня 2005 року пограбування незнайомих йому громадян – за ч. 2 ст. 186 Кримінально-процесуального кодексу України.

О.МУСІЄНКО наголосив, що аналіз постанови слідчого про порушення кримінальної справи свідчить: фактова кримінальна справа № 09-11982 порушена 27 червня 2005 року. При цьому, В.ГЛАДЧУК підозрюється у скоєнні злочину 30 серпня 2005 року. “Таким чином, кримінальна справа порушена за два місяці до вчинення так званого злочину”, - сказав адвокат.

За словами захисника, даний факт підтверджує необгрунтованість порушення кримінальної справи. О.МУСІЄНКО переконаний, що законних підстав для затримання В.ГЛАДЧУКА, який має постійне місце проживання та роботу, без попереднього його виклику в міліцію повісткою – немає. Адвокат також повідомив, що заявив клопотання про закриття кримінальної справи та негайне звільнення затриманого. У клопотанні адвокат наголошує, що в протоколі затримання підозрюваного від 1 серпня 2007 року, старшим слідчим В.ДЬОРДЯЙ не зазначенні статті КПК України, на підставі яких він затримав підозрюваного В.ГЛАДЧУКА, а також не вказано, в скоєнні якого саме злочину останній підозрюється, а зазначена тільки стаття 186 частина 2 КПК України, що, на думку захисту, є суттєвим порушенням прав підозрюваного на захист. Зокрема, за словами О.МУСІЄНКА, в описовій частині постанови, старший слідчий зазначає, що: «30.08.2005 року, приблизно, о 13 год.00 хв. ГЛАДЧУК В.Ф., знаходячись на будмайданчику напроти будинку №55 по вул.Бориславська, з корисливих спонукань із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, відкрито викрав будівельні інструменти…, спричинивши останнім (потерпілим), майнову шкоду на загальну суму 32 835 грн.”. При цьому адвокат стверджує, що в постанові про порушення кримінальної справи від 1 серпня 2007 р., всупереч положенням стст. 22, 98 КПК України, “не наведено конкретних обставин скоєння В.ГЛАДЧУКОМ «злочину», не зазначено, яких тілесних ушкоджень завдано «потерпілим», які саме будівельні інструменти ним викрадені, не надано їх перелік тощо, що також є суттєвим порушенням прав підозрюваного на захист та може свідчити про незаконність порушення кримінальної справи відносно В.ГЛАДЧУКА”.

Він також зазначив, що судом було прийняте рішення про затримання В.ГЛАДЧУКА на 10 діб. О.МУСІЄНКО наголосив, що у зв’язку з цим він вчора подав апеляційну скаргу на постанову Солом’янського суду від 3 серпня. При цьому, стверджує адвокат, Апеляційний суд має розглянути цю скаргу в триденний термін.