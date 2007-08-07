Працівники Жовтневої лікарні Києва просять допомоги

Трудовий колектив Центральної міської клінічної лікарні (Жовтневої лікарні) просить центральні органи виконавчої влади втрутитись в ситуацію навколо медичного закладу, забезпечити стабільну роботу колективу та його керівництву, захистити лікарню від «рейдерських» атак міської влади й припинити насильницьке відбирання землі для приватних забудов.

Про це йдеться у зверненні трудового колективу лікарні до прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, міністра охорони здоров’я України Юрія ГАЙДАЄВА та голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, яке є в розпорядженні УНІАН.

У повідомленні зазначається, що в 2004 р. Київська міська державна адміністрація спільно з головним управлінням здоров’я та медичного забезпечення та адміністрацією лікарні розглянула інвестиційний проект, де передбачено за кошти інвестора будівництво нової поліклініки, господарчого корпусу (пральня, харчоблок, стерилізаційна, тепловузол) та учбово-лабораторного корпусу, споруди яких на сьогодні перебувають в аварійному стані. Згідно з рішеннями Київської міської Ради №288/1163 від 23 грудня 2003 р. та №355/1565 від 24 червня 2004 р., інвестор ЗАТ «Українська промислово-інвестиційна корпорація «Проміндустрія» протягом 5 років на земельній ділянці площею 2,43 га повинен був побудувати лікарняний комплекс. Були розпочаті підготовчі роботи, зокрема, розчищення та відокремлення ділянок під забудову, підведення підземних комунікацій до майбутнього нового корпусу поліклініки. Однак, як наголошуєтьбся в заяві трудового колективу лікарні, будівництво лікарняного комплексу так і не розпочалось.

Далі у документі зазначається, що 26 червня 2007 р. ЗАТ «Українська промислово-інвестиційна корпорація «Проміндустрія» запропонувала трудовому колективу лікарні за згодою Київського міського голови від 6 червня 2007 р. вилучити додаткову ділянку землі, що належить медичному закладу, площею 0,714 га за умови подальшого викупу через 1 рік під будівництво надземного та підземного паркінгів для адміністративного-торговельного комплексу.

«В цій ситуації є незрозумілою позиція міського голови та його заступників щодо захисту інтересів киян, їх прав на отримання медичної допомоги. Представники влади активно лобіюють інтереси приватного інвестора, практично змушують своїми вказівками, розпорядженнями, методами тиску та нескінченними перевірками керівництво лікарні віддати землю”, - наголошується в зверненні.

Колектив лікарні стурбований відсутністю гарантій з боку міської влади щодо збереження Центральної міської клінічної лікарні як цілісної структури, а також збереження існуючих меж земельної ділянки. Автори звернення також зазначають, що почався адміністративний тиск на головного лікаря та адміністрацію закладу.

“Замість підтримки та допомоги з боку міської влади, у лікарні проводяться постійні перевірки органами Державної контрольно-ревізійної служби України, відомчим контролем, органами прокуратури СБУ та іншими, що відбивається на моральному кліматі колективу”, - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, за останній час у лікарні було проведено 13 перевірок, 5 з них - тільки з боку ГУОЗ та МОЗ.

Слід зазначити, що за результатами перевірок порушень чинного в Україні законодавства в Жовтневій лікарні не виявлено.

Як повідовмляв УНІАН, сьогодні Блок Черновецького заявив, що ініціюватиме відміну рішень Київради попереднього скликання про виділення земельних ділянок під забудову на території Жовтневої лікарні у зв’язку із невиконанням будівельними компаніями своїх інвестиційних зобов’язань.

Як повідомила вчора газета “Хрещатик” (№124 (3114)), минулого тижня було активізовано будівництво багатоповерхівки на території Жовтневої лікарні.