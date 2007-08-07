Засуджені в Гаазі можуть відбувати покарання в українських в`язницях

Посол України в Нідерландах Олександр КУПЧИШИН підписав сьогодні Угоду між Україною та Організацією Об’єднаних Націй про виконання вироків Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії, якою встановлюється порядок та умови виконання вироків, призначених Трибуналом. Від імені ООН Угоду підписав Секретар Трибуналу Ханс ХОЛТХАУС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, Україна стала першою на пострадянському просторі, яка підписала зазначену угоду, до цього часу Трибуналом були укладені угоди про виконання вироків лише з низкою країн-членів ЄС.

Як наголошується у повідомленні, укладення такої Угоди є свідченням готовності України до налагодження практичного співробітництва нашої держави з цією міжнародною судовою інституцією. Підписанням цього документу Україна підтвердила, що вона надає великого значення діяльності Трибуналу і розглядає його як один із провідних органів у системі міжнародної юстиції.

Після процедури підписання Посол України провів бесіду з керівництвом Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії, під час якої сторони дали високу оцінку стану двостороннього співробітництва, а також висловили обопільну зацікавленість у подальшому його поглибленні.

Гаазький трибунал має тільки центр утримання для підсудних. Після виголошення вироку і закінчення всіх апеляційних процедур засуджені відбувають покарання в країнах, які погоджуються їх прийняти. До них відноситься Австрія, Бельгія, Великобританія, Данія, Іспанія, Італія, Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Франція і Швеція.

Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії з часу свого заснування в 1993 році виніс обвинувачення 161 особі і засудив до різних термінів ув‘язнення 51 особу. Ще 10 вироків знаходяться на стадії апеляції, і 40 справ - у судовій стадії або вже розглядаються в трибуналі. 4 підозрюваних до цього часу не затримані.

Трибунал повинен закінчити свою роботу до 2010 року.